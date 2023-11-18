«Флорида» обыграла «Анахайм», Бобровский остался в запасе
«Флорида» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ со счетом 2:0.
Анахайм
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
«Флорида» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ со счетом 2:0.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Ээту Луостаринен (15-я минута) и Оливер Экман-Ларссон (19). В составе соперника отличился Фрэнк Ватрано (48).
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе, защитник «пантер» Дмитрий Куликов, а также защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин результативными действиями не отметились.