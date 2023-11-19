Гол и пас Ничушкина принесли «Колорадо» волевую победу над «Далласом»

Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась со счетом 6:3 (0:2, 2:1, 4:0) в пользу гостей, которые отыгрались с 0:3. В составе «лавин» шайбы забросили Майлз Вуд (34-я минута), Райан Джохансен (38), российский нападающий Валерий Ничушкин (45), Микко Рантанен (55), Эндрю Кольяно (55) и Росс Колтон (60). У «Далласа» дубль оформил Тайлер Сегин (11, 23), еще одним голом отметился Джо Павелски (15).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239809&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валерий Ничушкин также записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Россиянин в 16 матчах сезона набрал 13 очков (6 голов и 7 передач), из них 7 (5+2) — в последних шести играх.