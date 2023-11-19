Тот самый Овечкин! Забил 827-й гол в НХЛ и снёс хитами сразу двух россиян

«Вашингтон» отдыхал несколько дней после внушительной победы над «Вегасом» и за это время успел получить серьёзные усиления из лазарета. На игру с «Коламбусом» в состав вернулись сразу два опытных защитника — Тревор ван Римсдайк, пропустивший последние четыре встречи, и Джоэль Эдмундсон, который дебютировал в этом сезоне, — и нападающий Энтони Манта. Евгений Кузнецов, напротив, матч пропустил. К счастью, никакой травмы, просто приболел, и в центре первого звена его очень удачно заменил Дилан Строум.

«Столичные» после не самого гладкого старта постепенно стали приводить дела в порядок — выиграли три матча подряд, подтянулись в турнирной таблице, почувствовали уверенность. Их сегодняшний соперник «Блю Джекетс» безумно много проигрывает и плетётся на последнем месте в конференции, но показывает неплохой хоккей и всегда бьётся до конца, что вновь продемонстрировал сегодня. Тем не менее «кэпс» дотерпели и довели матч до победы.

Овечкин в первом периоде разогревался силовыми приёмами на соотечественниках — под его хиты угодили сначала Егор Чинахов, а вскоре Кирилл Марченко. И пристреливался — незадолго до перерыва он переиграл Элвиса Мерзликина, классно бросив со входа в зону, но угодил в штангу.

Счёт открыл «Коламбус» на старте второго периода. Джонни Годро, которого Паскаль Венсан в этом сезоне уже дважды усаживал на скамейку — в матче с «Вашингтоном» в начале ноября и пару дней назад с «Аризоной», — прервал свою семиматчевую серию без голов. Он выскочил на смену Мерзликину на отложенном большинстве и щелчком прошил Чарли Линдгрена.

Радовался голу «Коламбус» недолго, уже через полторы минуты «кэпс» сравняли счёт усилиями третьего звена. Здорово сыграл Алексей Протас, выигравший борьбу у Веренски и отдавший передачу между ног другого защитника на Сонни Милано.

Следом белорусский нападающий забил сам, послав шайбу под перекладину из круга вбрасывания, а дальше слово взял и Овечкин! В формате «четыре на четыре» Строум стянул на себя сразу трёх игроков за воротами «Коламбуса», Адам Фантилли считал ворон у борта, а Саша выскочил со скамейки и оказался один на один с вратарём! Идеальная передача не глядя, и такие ошибки Овечкин не прощает. Провалы в обороне продолжают тащить «Коламбус» на дно, несмотря на все старания команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239805&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ови забросил пятую шайбу в сезоне и 827-ю в карьере. До Уэйна Гретцки осталось 67 шайб, но гораздо ближе другое большое достижение. Ови осталось набрать всего три очка до 1500 баллов в регулярных чемпионатах НХЛ — он станет 16-м игроком в истории лиги, которому покорится эта юбилейная отметка.

В третьем периоде «Коламбус» не бросил играть. Сначала Иван Проворов в сутолоке на пятачке протолкнул шайбу в ворота, забросив свою первую шайбу за «мундиров». «Вашингтон» взял запрос на помеху вратарю, но после просмотра судьи не стали менять своё решение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239806&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.