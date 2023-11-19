Кучеров снова тащит «Тампу»: набрал три очка и затмил Макдэвида!

В матче, который долгое время складывался не в пользу «Тампы», главным действующим лицом снова стал ее лидер Никита Кучеров. Он чуть ли не в одиночку вытащил свою команду из непростой ситуации и привел к победе. «Болтс» представляли собой не самое веселое зрелище, нанеся за первые 40 минут всего 13 бросков в створ ворот «Эдмонтона». Оба гола в исполнении Кучерова не отличались фирменной для российского форварда высокой эстетикой. Он их заслужил своим рвением и желанием биться до конца в каждом эпизоде. Хотя не обошлось без везения. В обоих случаях ему на помощь пришли рикошеты от коньков защитника «Ойлерс» Маттиаса Экхольма. Долгое время только настойчивость и злость Кучерова не позволяли окончательно махнуть рукой на шансы хозяев взять очки в матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239810&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После смены главного тренера ситуация в «Эдмонтоне» постепенно стала налаживаться. Три победы подряд — это как минимум неплохо. Игра команды еще далека от идеала, но порядка и ответственности в действиях хоккеистов по сравнению с началом чемпионата стало заметно больше. Однако против «Тампы» на первый план вышли не признанные звезды, транжирившие один момент за другим, а постоянно критикуемые представители третьего и четвертого звеньев. Эти работяги забивают по большим праздникам, и сегодня такой день настал. Джеймс Хэмблин забросил свою первую шайбу на уровне НХЛ, а ветеран Дерек Райан сделал дубль.

Когда защитник Эван Бушар ближе к середине третьего периода снова вывел «Эдмонтон» вперед, то показалось, что гости своего не упустят. Но тут в дело снова вписался Кучеров, в большинстве нарисовавший идеальный пас под неотразимый бросок для Стива Стэмкоса. Почти сразу проявились признаки старых болезней «Ойлерс». Команда не способна проводить ровно весь матч и действует с необъяснимыми перепадами. Еще одна пропущенная шайба, и новый тренер Крис Ноблок незамедлительно прибег к способу, который широко практиковался его предшественниками — стал выпускать Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля через смену. Несколько раз «Эдмонтон» был близок к спасению, но ничего не получилось. Лидеры матч провалили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RaOHJObCtYo?si=k2anh2MXoJftr0eL" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.