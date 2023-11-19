Суперрекорд Панарина: еще ни разу в сезоне он не уходил со льда без очков!

В Северной Америке, где все зациклены на статистике, матч между «Рейнджерс» и «Девилз» был главным в обширном игровом дне исключительно из-за Артемия Панарина.

В 14 играх подряд уроженец Коркино не уходил со льда без набранных очков. При этом в четырех матчах кряду Панарин набирал строго по два результативных действия. Всего к игре с «Нью-Джерси» Артемий подходил с 24 (8+16) баллами и шансом побить сразу и клубный рекорд по результативной серии, и рекорд среди россиян.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239807&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подтащил за собой Панарин и Лафренье. Первый номер драфта-2020 еще ни разу не выбивал даже 40 очков за регулярку. Кажется, после того как Лавиолетт определил его в звено к россиянину, у Лафренье есть все шансы это исправить.

«Вместе мы чувствуем себя более комфортно. Очевидно, что он играет не так, как все остальные. Я просто пытаюсь научиться тому, что ему нравится делать. Он один из лучших распасовщиков в лиге», — говорил об игре с Панариным Лафренье. Из-за травмы Филипа Хытила центром в этой тройке поставили Винсента Трочека. Именно пара Трочек — Панарин и сделала результат в матче с «Девилз».

Уже на девятой минуте Артемий забросил первую шайбу в матче, доведя результативную серию до 15 матчей подряд. Это самая длительная результативная серия с начала сезона в истории «Рейнджерс».

Среди россиян до этого самая длительная серия была у Дмитрия Квартальнова, который отличался в 14 матчах подряд за «Бостон».

Матч с «Девилз» ознаменовался и возвращением в состав Игоря Шестеркина, который не играл с 2 ноября. Первый матч после длительного отсутствия получился для российского вратаря довольно неплохим. Три пропущенных шайбы из 33 бросков в створ и шестая подряд победа в этом сезоне.

При этом первая шайба зашла в ворота Шестеркина уже после свистка, однако судьи после видеопросмотра приняли решение ее засчитать. Основной аргумент — бросок был совершен до свистка, а сам свисток никакого влияния на эпизод не оказал.

В третьем периоде Панарин продлил серию из двух очков в матче до 5 игр, прошив Витека Ванечека. Всего на счету российского форварда 26 (10+16) очков. Отставание от лучшего бомбардира лиги Джей Ти Миллера — 2 балла.

После победы над «Девилз» «Рейнджерс» занимают второе место на «Востоке». «Нью-Джерси», который перед началом сезона был одним из фаворитов Столичного дивизиона, и вовсе выпал из зоны плей-офф.