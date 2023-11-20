«Питтсбург» обыграл «Вегас» в матче НХЛ. Малкин забросил шайбу

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 20.11.2023, 2:00 Питтсбург 3 Вегас 0

ТАСС, 20 ноября. «Питтсбург» со счетом 3:0 победил «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Райан Грейвз (3-я минута), Ноэль Аччари (32) и Евгений Малкин (59). Вратарь Алекс Неделькович отразил 38 бросков и провел первый «сухой» матч за «Питтсбург». Американец перешел в клуб перед началом нынешнего сезона, для него это третья игра в составе команды и первая — с 24 октября.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 20.11.2023, 1:30 Филадельфия 5 Коламбус 2

Малкин забросил 9-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, российский нападающий делит второе место в списке снайперов «Питтсбурга» с американским форвардом Брайаном Растом. Лидером по этому показателю является капитан и канадский нападающий Сидни Кросби (12). Всего на счету Малкина теперь 18 очков (9 шайб + 9 результативных передач) по итогам 17 игр.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 20.11.2023, 4:00 Анахайм 1 Сент-Луис 3

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 28 очков в 19 матчах. «Питтсбург» располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 18 очками после 17 встреч. В следующем матче «Вегас» встретится на выезде с «Далласом» в ночь на 23 ноября. «Питтсбург» в этот же день примет «Нью-Йорк Рейнджерс».