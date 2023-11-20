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09:34 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Вегас» в матче НХЛ. Малкин забросил шайбу

Российский нападающий делит второе место в списке снайперов «Питтсбурга» с американцем Брайаном Растом — по 9 голов.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 7, 20.11.2023, 2:00

Питтсбург3Вегас0

ТАСС, 20 ноября. «Питтсбург» со счетом 3:0 победил «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Райан Грейвз (3-я минута), Ноэль Аччари (32) и Евгений Малкин (59). Вратарь Алекс Неделькович отразил 38 бросков и провел первый «сухой» матч за «Питтсбург». Американец перешел в клуб перед началом нынешнего сезона, для него это третья игра в составе команды и первая — с 24 октября.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 7, 20.11.2023, 1:30

Филадельфия5Коламбус2

Малкин забросил 9-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, российский нападающий делит второе место в списке снайперов «Питтсбурга» с американским форвардом Брайаном Растом. Лидером по этому показателю является капитан и канадский нападающий Сидни Кросби (12). Всего на счету Малкина теперь 18 очков (9 шайб + 9 результативных передач) по итогам 17 игр.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 7, 20.11.2023, 4:00

Анахайм1Сент-Луис3

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 28 очков в 19 матчах. «Питтсбург» располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 18 очками после 17 встреч. В следующем матче «Вегас» встретится на выезде с «Далласом» в ночь на 23 ноября. «Питтсбург» в этот же день примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

В других матчах игрового дня «Филадельфия» дома победила «Коламбус» (5:2), у проигравших передачей отметился защитник Иван Проворов. «Сент-Луис» в гостях одолел «Анахайм» (3:1), по шайбе в составе победителей забросили Павел Бучневич и Алексей Торопченко. «Баффало» на выезде победил «Чикаго» (3:2).

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2:3
0:1, 2:1, 0:1
Баффало
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