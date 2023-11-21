Вот такую красоту творят русские в Америке! Невероятное спасение Бобровского, шедевр от уральского гиганта
Боб зачехлил Драйзайтля, Ничушкин нарисовал красоту в Нэшвилле.
Боб зачехлил Драйзайтля, Ничушкин нарисовал красоту в Нэшвилле.
В понедельник российские хоккеисты в Национальной хоккейной лиге не били рекорды и не оформляли хет-триков. Но несколько их действий точно заслуживают того, чтобы попасть в хайлайты этого игрового дня.
В гости к «Флориде» прилетел «Эдмонтон», место в воротах у хозяев было доверено Сергею Бобровскому. В последнее время стали появляться разговоры о том, что российского голкипера с позиции первого номера готов подвинуть его бэкап Энтони Столарц, а потому проверка Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем была очень важна для Боба.
Нельзя сказать, что россиянин выдал какой-то суперматч — по итогам двух периодов он вообще смог отразить только 15 из 18 бросков, а еще не справился с Макдэвидом на буллите. Но одно невероятное спасение на свой счет Бобровский все-таки записал. Драйзайтль заряжал без помех из правого круга вбрасывания, Сергей в этот момент перемещался из одного угла в другой, но все же сумел отразить шайбу ловушкой — красотища!
Всего за матч у самого дорого русского вратаря НХЛ набралось 26 спасений, лучший атакующий дуэт лиги он в итоге остановил — «Флорида» победила со счетом 5:3.
Если Боб радовал собственных болельщиков, то форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин зажигал в выездном матче. В ноябре воспитанник челябинского хоккея набрал чумовую форму и набрал очки в шестом из семи последних матчей — на этот раз от его рук и клюшки пострадал «Нэшвилл».
В первом периоде россиянин сотворил мини-шедевр в меньшинстве. Он ворвался в чужую зону, получил шайбу, на паузе уложил на лед одного из соперников и вложил передачу в клюшку Эндрю Кольяно. Потрясающее спокойствие.
А в середине второй двадцатиминутки Валерий забил сам. Здесь уже не было особой красоты, можно сказать, что Ничушкин отличился в фирменном стиле. Большой русский форвард обосновался на пятаке, откуда и переправил шайбу в сетку.
Валерий приближается к графику «очко за игру» — по итогам 17 встреч у него 15 результативных баллов. Но его гол не стал для «Эвеланш» победным — «Предаторз» забросили две (!) шайбы на последней минуте третьего периода и прервали трехматчевую удачную серию «Лавин». А еще одним русским героем вечера стал земляк Ничушкина — шайба Якова Тренина принесла «Нэшвиллу» два очка.
Автор: Артем Гаев