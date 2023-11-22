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22 ноября, источник: Чемпионат.com

Фетисов — о Кубке мира: Хороших новостей можно не ждать, последняя надежда была на НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил вероятное проведение Кубка мира без сборной России.

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Источник: Чемпионат.com

"Что я думаю по этому поводу? Печально всё это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну не играла бы Швеция и Финляндия, ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция. Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаэловцев без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были.

Считаю ли я, что отстранение России автоматом продлевается как минимум до 2025 года, раз НХЛ сделала такое заявление? Не знаю. Хороших новостей теперь можно не ждать? Похоже. Последняя надежда была на НХЛ«, — сказал Фетисов в интервью “ВсёПроСпорт”.

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