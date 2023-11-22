Фетисов — о Кубке мира: Хороших новостей можно не ждать, последняя надежда была на НХЛ

"Что я думаю по этому поводу? Печально всё это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну не играла бы Швеция и Финляндия, ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция. Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаэловцев без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были.