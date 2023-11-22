Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ по версии TSN

Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ по версии TSN

Шесть россиян попали в топ-50 лучших молодых хоккеистов, которые выступают в НХЛ или связаны с лигой. Рейтинг составлен канадским каналом TSN.