Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ по версии TSN

В список были включены игроки моложе 24 лет на начало сезона-2023/2024. Среди россиян в рейтинге оказались форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (№ 12), нападающий «Сочи» Матвей Мичков (№ 16), защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков (№ 34), игрок обороны СКА Александр Никишин (№ 39), защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев (№ 46) и вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров (№ 47).
Лидером рейтинга является канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. На второй строчке — защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, на третьем месте — центрфорвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз.