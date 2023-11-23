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09:44 (мск), источник: Sport24

Овечкин страдает без голов! На его глазах творят шедевры и забивают другие русские, а Ови безмолвствует

Увы, мы начинаем к этому привыкать.

Вашингтон
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Александр Овечкин снова не забил. Кажется, мы начинаем к этому привыкать. Из 16 игр нынешнего регулярного чемпионата величайший снайпер современности отличался только в четырех — кошмарный результат, особенно в контексте гонки за «вечным» голевым рекордом Уэйна Гретцки. И если в начале сезона проблемы Овечкина связывали в первую очередь со слабой игрой его команды, то теперь эта отговорка не работает — с конца октября «Вашингтон» не может остановить практически никто.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 7, 23.11.2023, 3:00

Вашингтон4Баффало3ОТ

Не получилось это и у «Баффало», который, стоит признать, в столице США сделал все от себя возможное. «Сэйбрз» к 17-й минуте вели с преимуществом в две шайбы. Счет открыл немец Джон-Джейсон Петерка, а затем сеанс хоккейной красоты устроил 18-летний нападающий Зак Бенсон.

На драфте 2023 года этот канадец был выбран «Клинками» под общим 13-м номером, в первых 8 играх в НХЛ заброшенными шайбами не отличался, но на глазах у Александра Овечкина решил сотворить шедевр. Получилось! Юный талант поразил ворота «Вашингтона» изящным броском из-под ноги.

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Далее «Баффало» пропустил два удара, а в составе «Кэпиталз» даже отличился Александр. Но не Овечкин, а Алексеев, для которого эта шайба также стала дебютной в сильнейшей лиге Северной Америки.

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Но еще во втором периоде «Сэйбрз» успели выйти вперед, а в итоге до победы им не хватило каких-то 75 секунд. Том Уилсон в самой концовке основного времени сравнял счет (Овечкин хотя бы находился на льду), а в овертайме победу хозяевам принес Дилан Строум — для него этот гол стал восьмым в сезоне и прямо сейчас именно канадец является главным снайпером клуба из столицы США.

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А что же Ови? 4 броска в створ, 4 хита, 0 результативных действий. В первом периоде у русской суперзвезды был шанс отличиться, когда он оказался первым на добивании после броска Джона Карлссона, но не сложилось. На этом все. В этом сезоне он пока идет в графике, который позволит забить 27 шайб, а ведь до Гретцки еще 67 голов — нужно ускоряться. Вопрос: способен ли на это Алексанлр Великий в свои 38 лет?

Автор: Артем Гаев

Вашингтон
4:3ОТ
1:2, 1:1, 1:0
Баффало
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