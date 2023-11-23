Ничушкин великолепен: набрал мощный ход и заставил всех забыть о скандале

За те неполные девять сезонов, что Валерий Ничушкин провёл в Национальной хоккейной лиге, российский нападающий успел пережить достаточно много самых разных событий. Их вполне хватило бы на целую книгу. Если Вэл когда-нибудь решится издать автобиографию, то материала для этого у него наберется с избытком. Трудный период в «Даллас Старз», командировка в ЦСКА, длительная безголевая серия в НХЛ и последующие насмешки со стороны практически всего хоккейного сообщества, а затем перезагрузка в «Колорадо Эвеланш», Кубок Стэнли, общее мировое признание и новый, солидный контракт… Справиться с таким снежным комом по силам не каждому, но Ничушкин все преодолел. Однако новые приключения его еще только ждали.

Позитивную картину мира российского форварда омрачила ситуация, которая произошла в апреле.

Истинные подробности того инцидента остаются неизвестными до сих пор, из-за чего самые разные слухи естественным образом разрослись, как грибы после дождя. Но главные факты, которые необходимо принять: Ничушкин вынужденно покинул расположение «Эвеланш» в крайне ответственный момент, а его команда провалилась и вылетела в первом же раунде плей-офф, но клуб остался на стороне игрока и выразил ему свою поддержку, равно как и вся НХЛ, благодаря чему россиянин без каких-либо преград играет в новом сезоне.

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Перед его стартом Вэл, ранее хранивший молчание, был вынужден выступить перед журналистами. Ничего нового российский форвард тогда не сказал, но закрыл ящик Пандоры. Впоследствии пресса обсуждала только его игровые действия.

И ведь поначалу поводов для положительных оценок Валерий давал не так много, как хотелось бы. В первых нескольких играх он набирал очки и помогал команде побеждать, но затем наступила небольшая серия без результативных действий, а вместе с ней и поражения. Обращало на себя внимание и отсутствие голов.

В течение первого месяца сезона Ничушкин забивал редко: всего три раза в 14 матчах. И все три, что занимательно, в играх против одного клуба — «Сиэтл Кракен», серия плей-офф с которым в прошлом сезоне стала роковой для Вэла и «Колорадо». Такая статистика даже породила волну шуток, дескать, «лавинам» нужно играть только против «Сиэтла», чтобы Ничушкин регулярно забивал, но к их сожалению с «Кракен» в нынешней «регулярке» «Колорадо» больше не встретится. Впрочем, Ничушкина это уже не смущает.

Валерий вместе с «Эвеланш» принял ледяной душ в виде 2:8 от «Сент-Луис Блюз» и заметно преобразился. После этого унизительного поражения Ничушкин выдал пятиматчевую результативную серию, которая актуальна до сих пор. За небольшой временной отрезок россиянин набрал 9 очков. И что самое главное — Вэл регулярно забивает. В сегодняшнем матче против «Ванкувер Кэнакс» Ничушкин продлил личную голевую серию и отличился в уже привычном стиле, грамотно отработав перед воротами соперника.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239849&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом компоненте Валерию сейчас, пожалуй, нет равных. В «Эвеланш» уж точно. У россиянина что ни гол, то с пятака. Практически все свои шайбы в этом сезоне он забросил, успешно подставляя клюшку при набросах от партнеров по команде. Это оружие «Колорадо» и его главные звезды применяют с особым удовольствием.

«Вэл впечатляет. Его игра у чужих ворот — один из векторов нашей игры. Он находится там в нужное время, способен не только подставлять клюшку под все эти шайбы, но и работать вдали от ворот, созидать, а затем успевать вернуться к воротам буквально сразу перед тем, как последует наброс. Вэл — один из лучших в этом компоненте», — похвалил россиянина главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

Похоже, тот самый инцидент остался далеко позади и теперь не беспокоит вообще никого: ни хоккеиста, ни «Колорадо», ни общественность. И это радует.

Именно с гола Ничушкина сегодня началось победное шествие «Колорадо» в матче с «Ванкувером». Валерий же его и завершил, отметившись результативной передачей в эпизоде с пятой шайбой «Эвеланш», окончательно похоронившей шансы «касаток» на спасение. А ведь к тем судьба в какой-то степени была благосклонна. Точнее, судьи. Во втором периоде при счете 2:1 в пользу «лавин» все тот же Валерий Ничушкин был удален на две минуты после того, как голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко картинно упал, споткнувшись о россиянина. Момент спорный, но дальше — больше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239851&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Демко, например, впоследствии нарочно остановил матч, скинув с себя шлем, и выиграл для себя и команды некоторое время на отдых, приостановив давление от соперника. За задержку игры он наказан не был.

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Зато другой штраф судьи выписали. Джош Мэнсон и Брок Безер немного потолкались у ворот Александра Георгиева, и игроку «Ванкувера» только и нужна была реакция от защитника «Колорадо». Дождавшись ее, Безер изобразил великие мучения, которым арбитры поверили, выписав Мэнсону вместо двух минут большой штраф до конца игры. В итоге два подряд удаления привели к голу в ворота «Эвеланш». Но эта шайба стала для «Кэнакс» последней в матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239853&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При счете 5:2 «Ванкувер» в концовке встречи даже отказался атаковать. Смысла в этом уже не было. А два результативных действия Валерия Ничушкина — есть. Вэл уже вышел на четвертое место среди лучших бомбардиров-россиян в текущем сезоне НХЛ. В его активе 17 очков в 18 матчах. Впереди только Евгений Малкин (18), а также недосягаемые Артемий Панарин (26) и Никита Кучеров (29).