Шестеркин сделал 36 сейвов в победном матче НХЛ против «Филадельфии»

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Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Мика Зибанежад (1-я и 28-я минуты), одна шайба на счету Криса Крайдера (2). У хозяев отличился Шон Кутюрье (38).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 37, его признали второй звездой матча. Одноклубник и соотечественник Шестеркина форвард Артемий Панарин ушел со льда без набранных очков.

«Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции (29 очков), где «Филадельфия» (21 балл) идет на девятой позиции.