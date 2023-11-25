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00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестеркин сделал 36 сейвов в победном матче НХЛ против «Филадельфии»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: Соцсети

Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Мика Зибанежад (1-я и 28-я минуты), одна шайба на счету Криса Крайдера (2). У хозяев отличился Шон Кутюрье (38).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 37, его признали второй звездой матча. Одноклубник и соотечественник Шестеркина форвард Артемий Панарин ушел со льда без набранных очков.

«Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции (29 очков), где «Филадельфия» (21 балл) идет на девятой позиции.

В другом матче «Детройт» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Филадельфия
1:3
0:2, 1:1, 0:0
Рейнджерс
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