У Овечкина отняли гол! «Вашингтон» после серии побед уничтожили дома

Смена главного тренера не дала мгновенного результата. После увольнения Джея Вудкровта «Ойлерз» сначала одержали две победы, а затем проиграли трижды подряд, все отдаляясь от зоны плей-офф.

Обратная ситуация — у «Вашингтона». Никто в здравом уме не считал их перед началом сезона фаворитами на взятие «чашки», в отличие от того же «Эдмонтона». Однако команда Овечкина выдала очень быстрый старт, а к матчу с «Вашингтоном» подошла с 5-матчевой победной серией.

Кроме того, к матчу с «Ойлерз» после болезни вернулся Евгений Кузнецов. Спенсер Карбери определил его в звено к Ти Джею Оши и Сонни Милано. Но по ходу матча сочетания в «Кэпиталз» неоднократно менялись. Более-менее стабильно провела игру только четвертая тройка.

В первом периоде «Эдмонтон» выглядел солиднее соперника и закономерно повел в счете 2:0. Даже несмотря на то, что обе шайбы, влетевшие в ворота Чарли Линдгрена в первые 20 минут встречи, были немного шальными.

Уже в первые 5 минут второго периода у хоккеистов «Вашингтона» откровенно начали сдавать нервы. Сначала Том Уилсон в стиле Дамира Рыспаева полез на троих игроков «Эдмонтона» и получил две минуты за грубость. Затем опытный Джон Карлсон схлопотал удаление за оскорбление судей.

Обе эти попытки численного преимущества «Эдмонтон» реализовал, поведя в счете уже в четыре шайбы. Оставшиеся 35 минут встречи фактически превратились в формальность.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239867&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде «Ойлерз» еще несколько раз убегали в опасные контратаки, а в концовке Леон Драйзайтль вновь реализовал попытку большинства — 5:0.

Макдэвид, который прошлую регулярку завершил с 153 результативными действиями, впервые в этом сезоне смог набрать более двух очков за игру. Канадец в игре с «Вашингтоном» отметился сразу 4 результативными действиями. Теперь на его счету 20 (6+14) очков в 17 матчах. На счету Леона Драйзайтля дубль и ассист. Всего в 19 матчах сезона немец уже набрал 26 (8+18 очков).

В третьем периоде Овечкин и Кузнецов повторили эпизод из матча «Локомотив» — СКА. Евгений выиграл в большинстве вбрасывание, а Александр мгновенно бросил в касание и забил. Однако судья уже после броска свистнул о нарушении процедуры вбрасывания. Ему очень повезло, что к тому моменту счет на табло был уже 5:0, а до конца игры оставались не доли секунды, а 14 с половиной минут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239868&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.