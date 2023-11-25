У Овечкина отняли гол! «Вашингтон» после серии побед уничтожили дома
«Эдмонтон» разгромил «Кэпиталз».
«Эдмонтон» разгромил «Кэпиталз».
Смена главного тренера не дала мгновенного результата. После увольнения Джея Вудкровта «Ойлерз» сначала одержали две победы, а затем проиграли трижды подряд, все отдаляясь от зоны плей-офф.
Обратная ситуация — у «Вашингтона». Никто в здравом уме не считал их перед началом сезона фаворитами на взятие «чашки», в отличие от того же «Эдмонтона». Однако команда Овечкина выдала очень быстрый старт, а к матчу с «Вашингтоном» подошла с 5-матчевой победной серией.
Кроме того, к матчу с «Ойлерз» после болезни вернулся Евгений Кузнецов. Спенсер Карбери определил его в звено к Ти Джею Оши и Сонни Милано. Но по ходу матча сочетания в «Кэпиталз» неоднократно менялись. Более-менее стабильно провела игру только четвертая тройка.
В первом периоде «Эдмонтон» выглядел солиднее соперника и закономерно повел в счете 2:0. Даже несмотря на то, что обе шайбы, влетевшие в ворота Чарли Линдгрена в первые 20 минут встречи, были немного шальными.
Уже в первые 5 минут второго периода у хоккеистов «Вашингтона» откровенно начали сдавать нервы. Сначала Том Уилсон в стиле Дамира Рыспаева полез на троих игроков «Эдмонтона» и получил две минуты за грубость. Затем опытный Джон Карлсон схлопотал удаление за оскорбление судей.
Обе эти попытки численного преимущества «Эдмонтон» реализовал, поведя в счете уже в четыре шайбы. Оставшиеся 35 минут встречи фактически превратились в формальность.
Во втором периоде «Ойлерз» еще несколько раз убегали в опасные контратаки, а в концовке Леон Драйзайтль вновь реализовал попытку большинства — 5:0.
Макдэвид, который прошлую регулярку завершил с 153 результативными действиями, впервые в этом сезоне смог набрать более двух очков за игру. Канадец в игре с «Вашингтоном» отметился сразу 4 результативными действиями. Теперь на его счету 20 (6+14) очков в 17 матчах. На счету Леона Драйзайтля дубль и ассист. Всего в 19 матчах сезона немец уже набрал 26 (8+18 очков).
В третьем периоде Овечкин и Кузнецов повторили эпизод из матча «Локомотив» — СКА. Евгений выиграл в большинстве вбрасывание, а Александр мгновенно бросил в касание и забил. Однако судья уже после броска свистнул о нарушении процедуры вбрасывания. Ему очень повезло, что к тому моменту счет на табло был уже 5:0, а до конца игры оставались не доли секунды, а 14 с половиной минут.
За весь матч Овечкин в итоге нанес 3 броска в створ, но отличиться не смог. В 17 матчах на его счету всего 5 голов. С таким графиком погоня за Гретцки будет крайне непростой.