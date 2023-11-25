Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Миннесоту» Капризова

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Росс Колтон (18-я минута), российский нападающий Валерий Ничушкин (29) и Кертис Макдермид (45). В составе соперника отличился россиянин Кирилл Капризов (30), который также ассистировал Йоэлю Эрикссону (35).

Ничушкин отличился в шестой игре подряд и сравнялся по результативной серии среди игроков «Эвеланш» с Микко Рантаненом и Натаном Маккинноном, что является лучшим показателем за последние 20 лет. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 бросков по своим воротам.