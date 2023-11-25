Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Нефтехимик
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Калгари
47
Хоккей. НХЛ
04:30
Миннесота
Колорадо
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Каролина
Тампа-Бэй
28
Хоккей. НХЛ
04:00
Флорида
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Айлендерс
35
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
24.11
Анахайм
Лос-Анджелес
25
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
Монреаль
Б
23
Хоккей. НХЛ
24.11
Вашингтон
Эдмонтон
05
Хоккей. НХЛ
24.11
Нью-Джерси
Коламбус
12
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис
Нэшвилл
38
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Сиэтл
Ванкувер
15
04:30
Даллас
Калгари
47
04:30
Миннесота
Колорадо
23
04:00
Каролина
Тампа-Бэй
28
04:00
Флорида
Виннипег
03
03:30
Оттава
Айлендерс
35
02:00
Баффало
Питтсбург
32
24.11
Анахайм
Лос-Анджелес
25
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Миннесоту» Капризова

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Клуб «Колорадо Эвеланш» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Миннесота
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Росс Колтон (18-я минута), российский нападающий Валерий Ничушкин (29) и Кертис Макдермид (45). В составе соперника отличился россиянин Кирилл Капризов (30), который также ассистировал Йоэлю Эрикссону (35).

Ничушкин отличился в шестой игре подряд и сравнялся по результативной серии среди игроков «Эвеланш» с Микко Рантаненом и Натаном Маккинноном, что является лучшим показателем за последние 20 лет. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 бросков по своим воротам.

В другом матче дня «Калгари» обыграл в гостях «Даллас» (7:4), у хозяев двумя голевыми передачами отметился россиянин Евгений Дадонов.

Миннесота
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Колорадо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Порой меня хочется убить': самая артистичная фигуристка рассказала правду
Оторва и скромница: Загитова шокирует сексуальностью, Щербакова ей отвечает
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь