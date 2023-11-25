Кучеров возглавил таблицы бомбардиров и снайперов НХЛ

В ночь на субботу Кучеров набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи) в матче против «Каролины» (8:2) и возглавил список бомбардиров. Его конкурент по таблице защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился голевой передачей в гостевой игре против «Сиэтла» (5:1), российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев в этом матче забросил шайбу.