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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучеров возглавил таблицы бомбардиров и снайперов НХЛ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в списках бомбардиров и снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
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Источник: Reuters

В ночь на субботу Кучеров набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи) в матче против «Каролины» (8:2) и возглавил список бомбардиров. Его конкурент по таблице защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился голевой передачей в гостевой игре против «Сиэтла» (5:1), российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев в этом матче забросил шайбу.

По итогам игрового дня Кучеров лидирует в таблице бомбардиров с 35 очками (15+20), у идущего следом Хьюза 32 очка (8+24). Россиянин с 15 шайбами также возглавляет список снайперов, опережая на один гол Кайла Коннора («Виннипег») и Остона Мэттьюса («Торонто»).

Каролина
2:8
1:0, 1:3, 0:5
Тампа-Бэй
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