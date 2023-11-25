Русская машина! Кучеров набрал 6 (!) очков в матче НХЛ, уже ставшем легендарным

Перед матчем с «Каролиной» «Тампа» получила долгожданную новость — Андрей Василевский возвращается! Российский вратарь в конце сентября перенёс операцию на грыже поясничного отдела и пропустил первые 20 матчей сезона, а в целом не играл более 200 дней. Его дебют в нынешнем сезоне состоялся в гостевом матче с «Каролиной».

«Он не играл с апреля, и знаю, что он рвётся в бой. Проделано много работы, он старался изо всех сил, эта дата была обведена в календаре месяцы назад, и этот день настал. Игра вратарей не была нашей проблемой, они дают нам шанс на победу. Но мы играем нестабильно — 30 минут играем, 30 минут нет. 53 минуты играем, семь — нет. Но у нас побед больше, чем поражений, без великолепной игры вратарей этого бы не было», — сказал перед игрой Джон Купер.

Возвращение Василевского должно было вызвать прилив душевных сил в команде, и так в итоге и получилось, но только не в первом периоде. «Тампа» довольствовалась всего одним броском в створ в первые 20 минут, а под занавес периода пропустила гол, но только для того, чтобы во втором периоде провести мастер-класс по игре в большинстве.

«Каролина» забыла о том, что большинство у «Тампы» — второе по силе в лиге, и второй период начала вереницей совершенно необязательных удалений.

«Мы идеально провели первый период, именно так мы и хотели играть. Затем стали хватать плохие удаления, а соперник так и делает — сидит и ждёт большинство. И они заставили нас за это поплатиться», — заявил после матча Род Бриндамор.

Убийственное большинство «Тампы» работало как часы, реализовав первые три попытки, а Никита Кучеров поучаствовал во всех этих голах. 30-летний нападающий в 17-й раз в карьере набрал три очка в одном периоде, выйдя на чистое первое место в истории клуба в этой номинации. Ранее российский форвард делил рекорд «молний» с известным в прошлом канадским форвардом Мартеном Сан-Луи, который 16 раз набирал три очка за период своей карьеры в «Тампе». Кроме того, Никита вышел на 11-е место по количеству передач в НХЛ среди россиян, обойдя Алексея Жамнова.

«Василевский был хорош, будто и не пропускал матчи. Очень рад за него, рад его первой победе в сезоне, и мы все счастливы, что он вернулся. Считаю, первый период мы не сыграли хорошо, но вышли на второй, получили большинство, и оно хорошо сработало. Это придало нам импульс, и дальше мы заиграли лучше», — отметил Кучеров.

На этом «Тампа» не остановилась — «Каролина» смогла отыграть один гол до перерыва, но в третьем периоде пропустила ещё пять, а Кучеров продолжил свой легендарный матч. Сначала он выступил ассистентом в голе Брэндона Хагеля, затем, уже при счёте 6:2, воспользовался ошибкой Андрея Свечникова, потерявшего шайбу на входе в зоне атаки, и сольным проходом через полплощадки в окружении трёх соперников разобрался с Антти Раантой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239866&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пять очков за матч, что может быть лучше? Только шесть очков за матч! Кучеров поставил восклицательный знак в своём легендарном матче, за две минуты до конца ассистировав Пойнту на хет-трик. Не Кучеров, а русская машина!

Шесть очков — даже представить трудно. Эта игра вошла в историю «Тампы» как первая, в которой нападающий команды набрал столько очков — ранее в составе «молний» это удавалось только защитнику Дугу Кроссману (6 (3+3) очков в матче с «Айлендерс» в 1992 году). Кроме того, Кучеров вырвался в лидеры бомбардирской гонки и стал первым крайним нападающим в НХЛ за последние 24 года, который за первые 20 матчей сезона забил не менее 15 голов и сделал не менее 20 передач. Последним такое удавалось Яромиру Ягру, когда в сезоне-1999/2000 у него было 39 (19+20) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.