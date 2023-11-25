Белорусский хоккеист Егор Шарангович набрал три очка в матче НХЛ

«Калгари» в гостях нанес поражение «Далласу» со счетом 7:4, в трех голах канадской команды поучаствовал белорусский нападающий Егор Шарангович. В начале второго периода форвард забросил вторую шайбу «Флэймз» в этом матче, а в заключительной 20-минутке Егор ассистировал Элиасу Линдхольму и Назему Кадри. Всего Шарангович провел на льду чуть более 14 минут, нанес 5 бросков и закончил встречу с показателем полезности «+2». По итогам игры белорус был признан третьей звездой. В 20 матчах сезона в активе Шаранговича 10 (5+5) результативных баллов, а «Калгари» с 19 очками занимает девятое место в Западной конференции.