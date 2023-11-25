Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Калгари
47
Хоккей. НХЛ
04:30
Миннесота
Колорадо
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Каролина
Тампа-Бэй
28
Хоккей. НХЛ
04:00
Флорида
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Айлендерс
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
24.11
Анахайм
Лос-Анджелес
25
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
Монреаль
Б
23
Хоккей. НХЛ
24.11
Вашингтон
Эдмонтон
05
Хоккей. НХЛ
24.11
Нью-Джерси
Коламбус
12
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис
Нэшвилл
38
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Сиэтл
Ванкувер
15
04:30
Даллас
Калгари
47
04:30
Миннесота
Колорадо
23
04:00
Каролина
Тампа-Бэй
28
04:00
Флорида
Виннипег
03
03:30
Оттава
Айлендерс
35
02:00
Баффало
Питтсбург
32
24.11
Анахайм
Лос-Анджелес
25
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист Егор Шарангович набрал три очка в матче НХЛ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста провели очередные матчи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Даллас
КалгариНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

«Калгари» в гостях нанес поражение «Далласу» со счетом 7:4, в трех голах канадской команды поучаствовал белорусский нападающий Егор Шарангович. В начале второго периода форвард забросил вторую шайбу «Флэймз» в этом матче, а в заключительной 20-минутке Егор ассистировал Элиасу Линдхольму и Назему Кадри. Всего Шарангович провел на льду чуть более 14 минут, нанес 5 бросков и закончил встречу с показателем полезности «+2». По итогам игры белорус был признан третьей звездой. В 20 матчах сезона в активе Шаранговича 10 (5+5) результативных баллов, а «Калгари» с 19 очками занимает девятое место в Западной конференции.

Поздним вечером пятницы в составе «Вашингтона» на матч против «Эдмонтона» выходил еще один белорусский форвард Алексей Протас. Увы, эта встреча сложилась для «столичных» неудачно — поражение со счетом 0:5, которое прервало серию из пяти побед кряду. Протас отыграл на льду почти 15 минут и завершил игру с показателем полезности «-1». В 16 матчах сезона Алексей набрал 7 (2+5) очков, «Вашингтон» с 22 баллами идет седьмым в таблице Восточной конференции.

Даллас
4:7
2:1, 2:2, 0:4
Калгари
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь