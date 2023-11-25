Белорусский хоккеист Егор Шарангович набрал три очка в матче НХЛ
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста провели очередные матчи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста провели очередные матчи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Калгари» в гостях нанес поражение «Далласу» со счетом 7:4, в трех голах канадской команды поучаствовал белорусский нападающий Егор Шарангович. В начале второго периода форвард забросил вторую шайбу «Флэймз» в этом матче, а в заключительной 20-минутке Егор ассистировал Элиасу Линдхольму и Назему Кадри. Всего Шарангович провел на льду чуть более 14 минут, нанес 5 бросков и закончил встречу с показателем полезности «+2». По итогам игры белорус был признан третьей звездой. В 20 матчах сезона в активе Шаранговича 10 (5+5) результативных баллов, а «Калгари» с 19 очками занимает девятое место в Западной конференции.
Поздним вечером пятницы в составе «Вашингтона» на матч против «Эдмонтона» выходил еще один белорусский форвард Алексей Протас. Увы, эта встреча сложилась для «столичных» неудачно — поражение со счетом 0:5, которое прервало серию из пяти побед кряду. Протас отыграл на льду почти 15 минут и завершил игру с показателем полезности «-1». В 16 матчах сезона Алексей набрал 7 (2+5) очков, «Вашингтон» с 22 баллами идет седьмым в таблице Восточной конференции.