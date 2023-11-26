«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ со счетом 7:4. Панарин набрал два очка
На счету российского нападающего один гол и одна результативная передача.
На счету российского нападающего один гол и одна результативная передача.
ТАСС, 25 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч прошел в Нью-Йорке.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бонино (6-я минута), Крис Крайдер (11, 19), Джимми Визи (37), К’Андре Миллер (40), Тайлер Питлик (42) и Артемий Панарин (45).
Российский нападающий также отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом хозяев. У проигравших отличились Чарли Койл (14, 43), Морган Гики (15) и Давид Пастрняк (21).
«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 31 очком в 19 матчах. «Бостон» идет первым в Атлантическом дивизионе, на счету команды 31 очко после 20 игр.
В следующем матче «Рейнджерс» 28 ноября дома сыграют с «Баффало», «Бостон» в тот же день в гостях встретится с «Коламбусом».