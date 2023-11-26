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00:05 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ со счетом 7:4. Панарин набрал два очка

На счету российского нападающего один гол и одна результативная передача.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4 одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч прошел в Нью-Йорке.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бонино (6-я минута), Крис Крайдер (11, 19), Джимми Визи (37), К’Андре Миллер (40), Тайлер Питлик (42) и Артемий Панарин (45).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий также отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом хозяев. У проигравших отличились Чарли Койл (14, 43), Морган Гики (15) и Давид Пастрняк (21).

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 31 очком в 19 матчах. «Бостон» идет первым в Атлантическом дивизионе, на счету команды 31 очко после 20 игр.

В следующем матче «Рейнджерс» 28 ноября дома сыграют с «Баффало», «Бостон» в тот же день в гостях встретится с «Коламбусом».

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Рейнджерс
7:4
3:2, 2:1, 2:1
Бостон
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