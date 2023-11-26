Панарин после рекорда замолчал. Россиянин приберег голы на лидера НХЛ!

Артемий Панарин давно зарекомендовал себя как игрока ультравысокого уровня и супербомбардира, набирающего огромное количество очков. Хотя и до символической сотни за сезон пока так и не добрался. Но в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги российская звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» удивляет даже тех, кто привык к чудесам уроженца Коркино.

Несколько изменив свой внешний вид и подход к хоккею, Панарин стартовал с места в карьер и принялся крушить соперников одного за другим. 15 матчей подряд — ровно столько продлилась его результативная серия с первой же игры чемпионата. За этот период Артемий успел одним махом побить сразу два рекорда — клубный и всероссийский, — а также набрал 26 очков, забросив 10 шайб и сделав 16 голевых передач. Серьезная заявка на заветные 100 очков за сезон и борьбу за «Арт Росс Трофи», да.

Но стоило россиянину установить новый рекорд результативности со старта сезона, как его на некоторое время одолела засуха. Панарин не смог отличиться в трех играх подряд — против «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфии Флайерз» соответственно. Серьезной проблемы в этом вряд ли кто-то видел. Во-первых, «Рейнджерс» в этих трех матчах одержали две победы, во-вторых, за каждой серией следует новая. За результативной — холостая, за холостой — вновь результативная. Вопрос заключался только в том, когда россиянин прервет молчание и примется собирать новую порцию очков.

Случилось это в матче против лидера текущего розыгрыша НХЛ — «Бостон Брюинз». «Рейнджерс», мощно стартовавшие в этом сезоне, устремились за «мишками», которые захватили власть на Востоке. Перед их очной встречей в Нью-Йорке разница по набранным очкам составляла всего два балла. То есть одна победа. И ее «синерубашечники» завоевали.

«Бостон» не стал закрываться и душить нападение команды Питера Лавиолетта, а согласился на размен атаками. Итог для «Брюинз» получился спорным. С одной стороны, банда Джима Монтгомери забросила четыре шайбы и подобралась к лидирующей группе самых результативных команд сезона, с другой, потерпела поражение, пропустив семь раз.

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Уже в первом периоде соперники устроили знатную перестрелку и к 19-й минуте оформили пять голов на двоих! «Рейнджерс» в первые десять минут дважды пробили лучшего голкипера прошлого сезона НХЛ Линуса Улльмарка, но «Бостон» очень быстро ответил и восстановил статус-кво. Лишь перед самым перерывом Крис Крайдер оформил дубль и вновь вывел «синерубашечников» вперед. Во второй 20-минутке соперники продолжили веселье, слово в том числе взял и звезда «Брюинз» Давид Пастрняк. Этот момент был принципиальным: либо гости из Бостона перехватят инициативу и задавят «Рейнджерс» за счет характера и мощи, либо хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» найдут в себе силы продолжить победное шествие.

Нашли. И что самое важное — руку к этому приложил Артемий Панарин. «Рейнджерс» во второй половине второго периода здорово сыграли на отложенном штрафе, и Панарин классным, своим фирменным поперечным пасом обманул оборону «мишек» и поучаствовал в голе Джимми Веси.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239877&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее «Рейнджерс» лишь увеличивали преимущество, и «Бостон» упустил возможность вернуться в игру.

Ключевым стал тот факт, что «синерубашечники» продолжили активное давление на ворота соперника. 17 — столько бросков прилетело в створ ворот «Бостона» за финальную 20-минутку!

Регулярно бросал по воротам и Артемий Панарин. Операторы на легендарной арене в Нью-Йорке то и дело выхватывали лицо российского форварда крупным планом и показывали весь спектр его эмоций, по которым было видно, что Хлебушек очень хочет забить. И ведь он добился желаемого.

В середине периода Брэйден Шнайдер своим пасом все же нашел Панарина в левом круге вбрасывания. Артемию хоть и пришлось немного подстроиться под эту передачу, но россиянин благодаря не самым большим габаритам все же сгруппировался и «добил» Улльмарка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239876&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь в активе Панарина 28 очков в 19 матчах: 11 голов и 17 передач. Интересно, что для россиянина этот матч также стал уже 11-м в сезоне, в которых он отметился двумя и более результативными действиями. Столько во всей лиге нет ни у кого! Даже у Никиты Кучерова, который минувшей ночью провел поистине легендарный матч в Северной Каролине.