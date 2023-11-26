«Питтсбург» Малкина обыграл «Торонто» в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе «пингвинов» шайбы забросили Джейк Гюнцель (5-я минута), Ноэль Аччари (31) и Эрик Карлссон (40). У «Торонто» отличились Тайлер Бертуцци (4) и Мэтт Нис (8).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LlQxrZC9yIc?si=-PlyNc7yACgxmutu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес три броска в створ, провел один силовой прием, заблокировал три броска и очков не набрал. 37-летний россиянин провел третий матч без результативных действий подряд. Голкипер «Мейпл Лифс» Илья Самсонов остался в запасе.