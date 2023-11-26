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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Питтсбург» Малкина обыграл «Торонто» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Питтсбург
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Источник: AP 2023

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе «пингвинов» шайбы забросили Джейк Гюнцель (5-я минута), Ноэль Аччари (31) и Эрик Карлссон (40). У «Торонто» отличились Тайлер Бертуцци (4) и Мэтт Нис (8).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес три броска в створ, провел один силовой прием, заблокировал три броска и очков не набрал. 37-летний россиянин провел третий матч без результативных действий подряд. Голкипер «Мейпл Лифс» Илья Самсонов остался в запасе.

В других матчах игрового дня хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» переиграли «Монреаль Канадиенс» (4:0), а «Нью-Джерси Девилз» оказались сильнее «Баффало Сейбрз» (7:2).

Питтсбург
3:2
1:2, 2:0, 0:0
Торонто
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