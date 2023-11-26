«Питтсбург» Малкина обыграл «Торонто» в матче НХЛ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе «пингвинов» шайбы забросили Джейк Гюнцель (5-я минута), Ноэль Аччари (31) и Эрик Карлссон (40). У «Торонто» отличились Тайлер Бертуцци (4) и Мэтт Нис (8).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес три броска в створ, провел один силовой прием, заблокировал три броска и очков не набрал. 37-летний россиянин провел третий матч без результативных действий подряд. Голкипер «Мейпл Лифс» Илья Самсонов остался в запасе.
В других матчах игрового дня хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» переиграли «Монреаль Канадиенс» (4:0), а «Нью-Джерси Девилз» оказались сильнее «Баффало Сейбрз» (7:2).