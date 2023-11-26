Русский вратарь отстоял «на ноль», но все равно проиграл. Как это возможно?

Для хоккейных вратарей игры без пропущенных шайб являются не очень-то частым явлением. У многих «сухари» и вовсе остаются большой редкостью. Да такой, что их количество за всю карьеру можно пересчитать по пальцем одной или максимум двух рук. Зато в сегодняшнем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз» было зафиксировано сразу два шатаута. Подобного в нынешнем сезоне еще не случалось.

Обе команды идут примерно одним ходом, ожидаемо чередуя весьма яркие победы с болезненными поражениями. Но результаты «Айлендерс» обращают на себя несколько больше внимания, чем положение «Флайерз».

Еще в прошлом сезоне клуб из Нью-Йорка вылез в плей-офф буквально на плечах своего вратарского дуэта, который составляют россияне Илья Сорокин и Семен Варламов. Эту пару по праву называют одной из лучших во всей лиге, а Сорокин и вовсе добился всеобщего признания, войдя в тройку главных претендентов на «Везина Трофи» — 2023. Именно Илья сыграл огромнейшую роль в выходе «островитян» в плей-офф, после чего получил на руки богатый контракт.

Действовать 8-летнее соглашение на сумму в 66 миллионов долларов начнет только с сезона-2024/25. Но авансом такой контракт не назовешь. Скорее, желанием руководства «Айлендерс» перестраховаться и сохранить в своих рядах одного из лучших вратарей мира. Но клуб 81-летнего Лу Ламорелло не сделал по факту ничего, чтобы в очередном розыгрыше «регулярки» выезжать не только на Сорокине, но и с помощью полевых игроков. Видимо, схема надеяться на российского вратаря показалась боссу «Айлс» привлекательной и надежной. Но пока все говорит об обратном: тот же Илья еще вкатывается в сезон и за серией невероятных сейвов может пропустить шайбы в неочевидных для себя самого эпизодах.

В матче с «Флайерз» все ограничилось только спасениями. Точнее, большим количеством спасений. «Филадельфия» под руководством Джона Тортореллы играет странно, но совершенно бесстрашно. «Летчики» в Нью-Йорке заметно переиграли местных «островитян» и превзошли тех по точным броскам. Всего за три периода основного времени в створ ворот Сорокина пришлось 36 выстрелов, среди которых были и очень опасные. Они же заставляли комментаторов и североамериканских журналистов охать и ахать от того, как надежно играет Илья. Ничего не пропустил россиянин и в овертайме. Равно как и его визави Сэм Эрссон. Если Сорокин оформил свой второй «сухарь» только за сезон, то вратарь «Филадельфии» — второй за всю свою карьеру в НХЛ.

«Очень важный вечер для меня. Сорокин — один из лучших вратарей в мире. Этот парень поистине великолепен. Тот факт, что я просто получил возможность сравнить себя с ним, уже стал очень важным моментом в моей карьере», — не скрывал радости Эрссон после матча.

Оно и неудивительно. Шведский вратарь не просто засушил игру, отразив 25 бросков, но еще и помог «Филадельфии» одержать победу, не дав «островитянам» реализовать ни одной попытки в серии буллитов. Сорокину же повезло меньше: три броска на буллитах он отразил, а вот четвертый уже не смог. Вдвойне обидным для Ильи является тот факт, что до серии послематчевых бросков он выдал сумасшедший по нагрузке матч, совершив 40 сейвов! Грустно, что старания не оправдались.

Зато даже несмотря на поражение россиянин записал себе в актив еще один «сухарь». Как это возможно? Все просто: серия буллитов не входит во вратарскую статистику. Таким образом, Сорокин оформил уже 18-й шатаут в карьере в чемпионатах НХЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось всего лишь 149 матчей. И это восьмой результат во всей НХЛ в истории (начиная с сезона-1929/30). По 18 «сухарей» за 149 матчей оформляли также Пекка Ринне и Гленн Холл. Выше располагаются лишь Тони Эспозито (26 сухих матчей на аналогичном отрезке), Терри Савчук (24), Франк Бримсек (22), Жак Плант (21) и Тюрк Брода (20). Также Сорокин закрепился на третьем месте в истории «Айлендерс» по числу шатаутов и пока уступает только Гленну Решу (25 шатаутов) и Билли Смиту (22). Среди российских голкиперов он имеет седьмой результат в истории НХЛ и уступает Евгению Набокову (59), Николаю Хабибулину (46), своему одноклубнику Семену Варламову (40), Сергею Бобровскому (39), Илье Брызгалову (34) и Андрею Василевскому (32).

Но если сам по себе факт сухого матча в исполнении Сорокина не удивляет, то наличие шатаута при проигранной встрече все же выделяется. Хотя бы потому, что случаются подобные эпизоды нечасто. Даже очень. За всю историю чемпионатов НХЛ с учетом сегодняшнего матча «Айлс» с «Флайерз» было зафиксировано всего шесть случаев, когда голкипер одной из команд оформил шатаут с 40 отраженными бросками и более, но все равно потерпел поражение в матче по итогам серии буллитов. Вместе с этим забавно, что последний подобный эпизод произошел почти год назад — 20 декабря 2022-го. И главным его героем стал… Илья Сорокин!

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