Капризов возобновил отношения с дочкой Маликова

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Девушка регулярно летает в США к хоккеисту, а этим летом влюбленные провели вместе отпуск в Италии. При этом певец Дмитрий Маликов отметил, что о свадьбе дочери говорить пока рано.

«Все хорошо, они дружат. Не будем забегать вперед, — сказал Маликов журналистам. — Капризов завидный жених? А у нас, между прочим, завидная невеста!».

О романе Капризова со Стефанией стало известно летом 2021 года, но в феврале 2022-го они расстались.