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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Миннесота» проиграла «Детройту», несмотря на голевую передачу Капризова

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Клуб «Миннесота Уайлд» проиграл на выезде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Пресс-служба НХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голевой передачей на Юэля Эрикссона на 20-й минуте. У «Ред Уингз» дубль оформил Дэвид Перрон (5-я и 42-я минуты), еще по шайбе забросили Дилан Ларкин (37) и Шейн Гостисбеер (60).

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин результативными действиями не отметился.

«Миннесота» потерпела седьмое поражение подряд в сезоне и идет на седьмом месте в таблице Центрального дивизиона (14 очков). «Детройт» выиграл третий матч подряд и занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе (25 очков).

Детройт
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Миннесота
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