«Миннесота» проиграла «Детройту», несмотря на голевую передачу Капризова
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Клуб «Миннесота Уайлд» проиграл на выезде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Клуб «Миннесота Уайлд» проиграл на выезде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голевой передачей на Юэля Эрикссона на 20-й минуте. У «Ред Уингз» дубль оформил Дэвид Перрон (5-я и 42-я минуты), еще по шайбе забросили Дилан Ларкин (37) и Шейн Гостисбеер (60).
Российский нападающий «Детройта» Клим Костин результативными действиями не отметился.
«Миннесота» потерпела седьмое поражение подряд в сезоне и идет на седьмом месте в таблице Центрального дивизиона (14 очков). «Детройт» выиграл третий матч подряд и занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе (25 очков).