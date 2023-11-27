«Миннесота» проиграла «Детройту», несмотря на голевую передачу Капризова

Встреча, прошедшая в воскресенье в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голевой передачей на Юэля Эрикссона на 20-й минуте. У «Ред Уингз» дубль оформил Дэвид Перрон (5-я и 42-я минуты), еще по шайбе забросили Дилан Ларкин (37) и Шейн Гостисбеер (60).