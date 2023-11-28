Коламбус — это Россия! Русские звезды захватили Америку, установив рекорд

Источник: nhl.com/bluejacket

Штат Огайо в Америке принято считать одним из самых скучных районов Земли. На эту тему в интернете есть множество шуток и мемов. Например: «Список занятий, которыми можно заняться в Огайо: 1) уехать оттуда». Так однажды, кстати, поступили Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Местный клуб «Коламбус Блю Джекетс» изо всех сил пытался сохранить российских хоккеистов в своих рядах, но те не стали подписывать новые контракты и отправились покорять другие, куда более интересные места.

Тем не менее российский след в Огайо не исчез. Со временем «Блю Джекетс» заманили к себе вдвое больше игроков из России, чем это было в 2019 году. В нынешнем сезоне цветы «мундиров» защищают сразу четверо россиян: защитник Иван Проворов, который был обменян из «Филадельфии Флайерз», а также нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. И это мы еще не считаем голкипера Даниила Тарасова, которому на порядок сложнее пробиться в основную команду «Коламбуса».

Забавно, что из всей перечисленной четверки быстрее всех заскучал Дмитрий Воронков, хотя в «Блю Джекетс» он прибыл по факту последним. В мае этого года российский форвард расстался с «Ак Барсом» и подписал двухлетний контракт новичка с «мундирами». Однако не прошло и года, Дмитрий якобы уже заскучал в Огайо. В прессе распространилась информация, что молодой россиянин заскучал по родному дому и стал раздумывать над возвращением в Россию. Это косвенно подтвердили и в руководстве «Коламбуса».

«Мы работаем над этим внутри команды. Для молодых игроков нормально время от времени тосковать по дому. Если Воронков будет настаивать на возвращении, “Коламбусу” придется отдать нападающего в аренду “Ак Барсу”», — сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен накануне.

Это заявление довольно быстро разошлось как по Северной Америке, так и по России. И пока общественность обсуждала данную ситуацию, сам Дмитрий занялся своей непосредственной работой. В матче с одним из лидером НХЛ — «Бостон Брюинз» — Воронков отметился голом. Он стал для него четвертым в его дебютном сезоне в лиге. Ну и как тут думать о прощании с НХЛ, когда карьера за океаном складывается очень даже успешно? Многие о таком старте могут только мечтать.

Интересно, что этой шайбой Воронков открыл ящик Пандоры. Российской Пандоры. Далее за «Коламбус» отличились все российские полевые игроки, сделав актуальными разговоры о «русской четверке».

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Эстафетную палочку у Воронкова перехватил Иван Проворов, исполнивший классный проход к воротам. Которые, кстати, прикрыл все тот же Воронков — голкипер «Бостона» из-за спины российского форварда не увидел броска новичка «Блю Джекетс». Для Ивана эта шайба стала второй в составе «мундиров».

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Вторым голом в сезоне отметился и Егор Чинахов. Для российского форварда этот розыгрыш складывается с переменным успехом, но экс-нападающий омского «Авангарда» старается вернуть себе место в основе. Сегодня Егор записал на свой счет несколько баллов. После передачи на гол Воронкова Чинахов забил и сам. Россиянин здорово сыграл на перехвате и огорчил вышедшего на замену Линуса Улльмарка, лучшего вратаря прошлого сезона НХЛ.

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Для полной красоты не хватало только шайбы лучшего российского снайпера «Коламбуса» в этом сезоне — Кирилла Марченко. И он не разочаровал. В самом старте третьего периода Марченко реализовал численное большинство и закрыл все вопросы о победителе матча. К тому моменту на табло горел счет 4:0, и все четыре шайбы забросили российские игроки «Коламбуса». Красота! И что самое интересно: никогда в истории НХЛ еще не было и случая, чтобы четыре россиянина из одной команды забили в одном матче!

Впоследствии «Блю Джекетс» отличились еще раз, а «Бостон» размочил счет двумя голами, но на результат это никак не повлияло.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239893&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Совпадение или нет, но такой российский вечер в Огайо позитивно повлиял на Дмитрия Воронкова. Болельщики «Блю Джекетс» одарили россиянина плакатами в его поддержку, игроки «мундиров» признали форварда лучшим по итогам встречи, а сам Дмитрий пообщался с журналистами и признался, что действительно думал о возвращении в Россию, но после столь событийного вечера решил остаться в «Коламбусе».