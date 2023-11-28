Обидное поражение Овечкина: «Вашингтон» играл лучше, но уступил аутсайдеру

Победная серия «Вашингтона» была завершена оглушительным поражением от «Эдмонтона» (0:5), в котором солировал вернувшийся после травмы Коннор Макдэвид. От игры с «Сан-Хосе» ждали возвращения побед «Столичных», но с аутсайдером оказалось совсем не просто. «Шаркс» уже не допускают такого количества провалов в обороне, как в начале сезона, когда десяток пропущенных шайб был для них обычным явлением. И «Вашингтону» пришлось очень постараться, чтобы забить сегодня.

Первое же большинство «Вашингтона» было мегаопасным. Сначала после броска Овечкина шайба попала в штангу, а затем Кузнецов вместе с Ови вывели на бросок Тома Уилсона, окопавшегося на пятачке. Но 43-й номер не смог толком попасть по шайбе из убойной позиции, и она досталась вратарю «Шаркс» Блэквуду.

Гости были активнее, но пропустили — Никита Охотюк протащил шайбу из своей зоны, отпасовал Фабиану Зеттерлунду, и тот со второй попытки пробил Кемпера. У «Кэпиталз» хватало моментов, но Маккензи Блэквуд играл очень уверенно. А когда и он не мог спасти, на помощь приходила штанга — как в моменте с броском Дилана Строума.

Сравнять счет «Столичным» помог удачный рикошет. Блэквуд отразил бросок Евгения Кузнецова щитком, но шайба попала в Охотюка и отскочила в сетку.

Роковым для гостей стало удаление словацкого защитника Мартина Фехервары. Удивительно, но на большинство вышел силовой форвард Бэйли, который в последний раз играл в НХЛ два года назад — он и решил судьбу эпизода, сделав точную передачу под бросок Канину.

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