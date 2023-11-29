«Лучший ухажер». Мать новой звезды НХЛ согрешила с «главным неудачником»

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«Совершил неприемлемый поступок»

Клуб «Чикаго» объявил о завершении отношений с нападающим Кори Перри.

«После внутреннего расследования “Чикаго” определил, что Кори Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив сразу два условия — стандартного контракта игрока и внутренних правил “Чикаго”, направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды, — говорится в официальном заявлении. — В связи с этим Кори Перри отправлен на драфт отказов. После того как мистер Перри пройдет процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут».

38-летний Перри перед сезоном подписал с «Чикаго» однолетний контракт на $4 млн. Форвард входит в так называемый «тройной золотой клуб» — он выигрывал Кубок Стэнли, Олимпийские игры и чемпионат мира. Тем не менее за Перри парадоксальным образом закрепилась репутация «главного неудачника НХЛ». Все дело в том, что он стал первым в истории игроком НХЛ, который проиграл три финала Кубка Стэнли подряд с тремя разными командами.

Наставник для будущей легенды

В 2020 году Кори Перри играл за «Даллас», уступивший «Тампе». В 2021 году форвард проиграл «Тампе», будучи игроком «Монреаля». В 2022 году «Тампа» проиграла финал «Колорадо», но в этот момент Перри был как раз в составе «молний».

«Чикаго» брал Перри, обладателя «Харт Трофи» и «Морис Ришар Трофи» в сезоне-2010/11, в качестве наставника для первого номера драфта-2023 Коннора Бедарда.

Бедарда уже сейчас называют главным талантом поколения и прочат ему грандиозное будущее, и «Чикаго» делает большую ставку на новичка. Поэтому опытнейший Перри казался самым удачным вариантом для помощи Бедарду в его первых шагах в лиге.

У Коннора все идет неплохо — в 20 первых матчах он забросил десять шайб и сделал семь голевых передач. У Перри в 16 проведенных матчах четыре забитых шайбы и пять голевых передач.

Сам Бедард об отсутствии своего наставника высказался так: «Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чем-то еще. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня».

«Хоккейная мама»

Заявление «Чикаго» четко говорит о том, что дело не в хоккее. Опытнейшего Перри обвинили в «аморалке», не раскрывая подробностей. Но слухи, распространяющиеся с быстротой молнии, гласят, что женатый Перри согрешил. Причем не с кем-нибудь, а с матерью Коннора Бедарда.

Таких, как Мелани Бедард, в Северной Америке называют «хоккейными мамами». В то время, как ее муж, специалист лесной промышленности, работал, не покладая рук, Мелани возила сына на тренировки.

Больше того, когда выяснилось, что Коннора ждут большие перспективы, то ради развития его карьеры в юниорской лиге Мелани переехала с сыном в другой город, оставив мужа и дочь. Это не было разрывом семейных уз, но фактически Мелани пожертвовала домашним уютом ради ребенка.

Драфт-2023 стал триумфом не только для Коннора, но и для его мамы. Она не пропускала матчей сына за «Чикаго», в том числе и выездных.

Держи удар, парень

Как утверждают источники, именно там Мелани и сблизилась с Кори Перри. Причем настолько, что это стало известно слишком широкому кругу лиц. Как говорилось в классическом советском фильме: «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего же время терять?».

Сейчас в «Чикаго» предпринимают недюжинные усилия, чтобы доказать, что Перри выгнали не за роман с Мелани Бедард. Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон объявил: «Ситуация с Кори Перри не включает в себя каких-либо игроков или их семей».

Это хорошо, однако ясности не добавляет. А вот история про тайный роман как раз выглядит на удивление стройно.

Сейчас североамериканские журналисты, пишущие о хоккее, призывают не разрушать психику Коннору Бедарду и оставить парня в покое. Но если ты хочешь стать звездой номер один, нужно уметь держать удар не только на площадке, но и вне ее — неважно, слухи это или неприятная правда.