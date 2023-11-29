Хоккеист «Рейнджерс» Панарин возглавляет рейтинг претендентов на получение «Харт трофи»

В тройку лучших также вошли чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк и американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз.

В нынешнем сезоне Панарин забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач в 20 матчах. Нападающий в 15 матчах подряд со старта сезона набирал очки, установив рекорд команды. Ранее достижение принадлежало канадцу Роду Жильберу, который набирал баллы за результативность в 14 первых играх сезона-1972/73. Также Панарин опередил Дмитрия Квартальнова (14 матчей) и стал лучшим российским игроком НХЛ по этому показателю.