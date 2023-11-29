У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет

В своем последнем матче на посту главного тренера «Миннесоты» против «Детройта» Дин Эвасон всем своим видом производил впечатление обреченного человека. Хотя инсайдеры вроде Майкла Руссо из The Athletic и сообщали, что у канадского специалиста есть достаточно большой кредит доверия от руководства, седьмое поражение подряд и падение практически на самое дно дивизиона к совсем уж разобранному «Чикаго» стали для него приговором.

Терпеть хоккей, который показывала команда при Эвасоне в ноябре, уже было нельзя. «Миннесота» играла в откат, даже ведя в счете. Просто ужасно атаковала и сваливалась на редкие броски из мусорных позиций, превратившись в одну из самых незабивных команд лиги. А также катастрофически действовала в неравных составах. И если большинство у парней из Сент-Пола сейчас еще с трудом работает (16,2%, 24-е место в лиге), то меньшинство выглядит просто кошмарно — 66,6% нейтрализации и с большим отрывом последнее место в лиге по этому показателю. Усилила же катастрофу откровенно слабая игра вратарского тандема Флери — Густавссон и хандра Кирилла Капризова, который пока не в силах вдохнуть жизнь в партнеров.

За четыре года 59-летний коуч, сменивший в середине сезона-2019/20 старика Брюса Будро, трижды выводил «Миннесоту» в плей-офф, но ни разу не прыгал с ней выше первого раунда. Так что веских причин цепляться за него у генерального менеджера «Дикарей» Билла Герина не было. Особенно в свете того, как часто Эвасон обрушивался с критикой на лидеров команды в этом сезоне — вряд ли в этой ситуации Капризов, Зуккарелло, Сперджен, Эрикссон Эк и Болди встали грудью за тренера.

Герин мог бы попытаться взбодрить команду обменами, если бы не одно «но» — почти у всех видных игроков «Уайлд», за исключением неприкасаемых Капризова, Болди и Эрикссона Эка, есть запрет на обмен: у Хартмана, Сперджена, Фолиньо, Бродина — полные, а Зукаррелло — частичный со списком из 10 нежелательных команд. Нельзя скинуть без согласия игрока даже престарелого защитника Алекса Голигоски и работяг Брэндона Дюхайма с Пэтом Маруном. И «спасибо» за это американец может сказать лишь себе и своей щедрости, с которой он прописал no-move clause чуть ли не каждому хоккеисту «Миннесоты» — пространства для телодвижений он лишил себя сам.

Единственным способом взбодрить потухшую команду было увольнение Эвасона. Только решение Герина назначить вместо него Джона Хайнса не сулит «Дикарям» принципиально ничего хорошего.

Хайнс — тренер без больших достижений и друг генерального менеджера

К своим 48 годам новый тренер Капризова и компании не выиграл ровным счетом ничего на профессиональном уровне. Он дважды становился чемпионом регулярки в студенческой NCAA, будучи помощником некогда бессменного коуча Университета Бостона Джека Паркера. Успел привести юниорскую сборную США к золотым медалям ЮЧМ как в качестве главного, так и в роли ассистента, сделав неплохую карьеру в Национальной программе развития. А после — шагнул в АХЛ и возглавил фарм-клуб «Питтсбурга», где в то время начинал свой путь в системе на позиции тренера по развитию Герин, который в 2017-м начал совмещать работу ассистента Джима Рутерфорда в «Пингвинз» с должность генменеджера «Уилкс-Барри».

Впрочем, впервые пересеклись они еще в 1998-м, когда Герин во время контрактного спора с руководством «Нью-Джерси» поддерживал форму в команде Национальной программы развития и сдружился там с Хайнсом, занимавшим пост помощника главного тренера, — человеком, с которым у него была наименьшая разница в возрасте. Уже тогда они вместе ходили пить пиво (и это не чья-то выдумка, а слова тренера) и через какое-то время вновь воссоединились в Пенсильвании.

За шесть лет в фарме «Пингвинов» Хайнс дважды выигрывал ахаэловскую регулярку, но ни разу не доходил до финала Кубка Колдера, два раза оступившись на стадии финала конференции. Отсутствие серьезных побед в АХЛ не помешало ему возглавить в 2015-м перестроечный «Нью-Джерси». Причем свой первый шанс в НХЛ он получил от тогдашнего босса «Девилз» Рэя Шеро, который также знаком с ним со времен «Питтсбурга», где трудился генменеджером и вице-президентом по хоккейным операциям. В каком клубе нынче работает 61-летний американец, который привел Евгения Малкина и Сидни Кросби к их первому Кубку Стэнли? Разумеется, в «Миннесоте» старшим советником Герина. В ситуации, когда было нужно экстренно искать коуча, бывшие пенсильванские управленцы не придумали ничего лучше, кроме как пригласить на работу старого друга.

Из «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Хайнса увольняли раньше срока

Добрым словом болельщики «Девилз» Хайнса не вспоминают. Хотя за четыре с половиной года в Ньюарке он сумел сенсационно вывести еле живую команду в плей-офф в сезоне-2017/18, когда «Дьяволы» на горбушке звена Холл — Хишир — Пальмери заползли в первый раунд через wild card и смогли зацепить один матч в серии с «Тампой». Требовать с ходу больших результатов на руинах, оставленных Лу Ламорелло, от него было глупо. Но после попадания в плей-офф и постепенного усиления состава от него ждали поступательного движения вперед, а не очередной борьбы за первый пик драфта и ряда конфликтов с лидерами, периодически отправлявшимися в запас.

Его увольнение в декабре 2019-м получилось довольно логичным. При этом об этом решении публично сожалели не только Шеро, назвавший его вынужденным, и Тэйлор Холл, взявший при нем «Харт Трофи», но и Джек Хьюз, откровенно мучившийся при нем в свой дебютный сезон в НХЛ от чересчур строгих рамок. А вот то, что он получил назначение в «Нэшвилл» спустя месяц после отставки из «Нью-Джерси», всех по-настоящему удивило.

Некогда бессменный генменеджер «Нэшвилл» Дэвид Пойл, знавший его по работе в USA Hockey, рассчитывал, что Хайнс идеально подойдет «Хищникам» с их привычным креном на оборонительный хоккей в тот момент, когда их чемпионское окно начало закрываться. Однако при нем лидеры впали в стагнацию, а команда, все чаще полагавшаяся на звездившего в рамке финна Юусо Сароса, застряла в середине таблицы и в первый же сезон под его руководством умудрилась проиграть в коронавирусном плей-ин «Аризоне».

Справедливости ради в сезоне-2021/22 ему удалось реанимировать почти безнадежных Райана Джохансена и Мэтта Дюшэна и провести более чем достойную регулярку, затащив увядающую команду в плей-офф и получив от руководства новый двухлетний контракт. Но в первом раунде его ждали быстрые 0:4 от чемпионского «Колорадо». Только уволенным он оказался лишь через год после того, как «Предаторз» прошлой весной впервые с 2014-го не попали в кубковую восьмерку «Запада». Не спасло Хайнса даже то, что распроданный перед дедлайном «Нэшвилл» до последнего боролся за wild card.

«Миннесота» может снова стать унылой

В это межсезонье Хайнс считался одним из главных фаворитов на место Жерара Галлана в «Рейнджерс», которое в итоге досталось Питеру Лавиолетту. Параллельно с этим сразу несколько команд, включая «Миннесоту», предлагали ему роль ассистента. Несмотря на обилие вариантов, он решил проявить терпение и дождаться должности главного тренера, анализируя во время простоя слабые места потенциальных работодателей. Забавнее всего, что, по его собственному признанию, он чаще всего смотрел именно матчи «Уайлд».

Теперь ему и его новому помощнику Патрику Дуаеру, которого подняли из фарма, предстоит решать ворох игровых проблем «Дикарей». Проблема в том, что из-за предыдущих ходов Герина у него не так много инструментов, чтобы оперативно исправить игру команды, которая рискует застрять в подвале. Все, что остается ему сейчас, — это рассказывать про свое желание играть в «быстрый, агрессивный хоккей с быстрым выходом из зоны и переходом в атаку». Кажется, эти слова произносит любой тренер, который заступает на должность по ходу регулярного чемпионата.

У «Миннесоты» еще два сезона будут висеть мертвым грузом в платежке выкупленные контракты Зака Паризе и Райана Суттера, занимающие под потолком больше 14 миллионов долларов. Само собой, этот балласт — вина не Герина, а его предшественника Чака Флетчера. Правда, он загнал команду в тупик другими ошибками.

Например, Герин в 2021-м слишком загодя до открытия рынка свободных агентов выписал новый трехлетний контракт с NMC на общую сумму 3,6 миллиона долларов 31-летнему защитнику Джону Мериллу, который второй сезон подряд «едет с ярмарки» и сейчас не проходит в состав, а в сентябре — наградил четырехлетним соглашением с кэпхитом 4 миллиона долларов силовика Маркуса Фолиньо, лишь раз прыгнувшего выше планки в 40 очков за сезон. В условиях строжайшей экономии даже 1,2 миллиона Мерилла выглядят большой суммой. Тяжело понять и то, зачем он год назад продлил с полным запретом на обмен Алекса Голигоски, который на тот момент был седьмым защитником «Уайлд» при отсутствии проблем со здоровьем.

Пока ясно одно: Герин и владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд решительно отвергают идею уйти в перестройку, несмотря на желание фанатов получить высокий пик в первом раунде следующего драфта. Для того чтобы иметь возможность сохранить Капризова через три года, «Дикари» должны оставаться конкурентоспособными и ежегодно выходить в плей-офф — кажется, именно кубковые перспективы команды смущали Кирилла во время затяжных переговоров по действующему контракту.

А значит, нужно срочно вытаскивать из ямы страдающего от нехватки голов Мэтта Болди и развивать талантливую молодежь — Марко Росси, Брока Фэйбера, Йеспера Валльстедта, Карсона Ламбоса и Райана О’Рурка. Иначе клуб рискует откатиться в «докапризовский» период, когда первый раунд был потолком, и окунуться в привычную серость. Настораживает лишь то, что за развитие проспектов некогда «юниорскому» тренеру Хайнсу прилетало в «Нью-Джерси» и «Нэшвилле» не меньше, чем за скучный хоккей и результаты.