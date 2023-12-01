«Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Карбери: «Как капитан он феноменален».

Александр Овечкин — на пороге нового топ-достижения. Сейчас у него 1497 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, и осталось всего три до полутора тысяч. Лишь пятнадцати игрокам за всю историю лиги удавалось взять этот рубеж. А за 2000 очков вышел только один человек — Уэйн Гретцки.

Ови продолжает гонку за великим канадцем в своем главном, голевом разделе, и сейчас между ними — 68 шайб. В этом сезоне дистанция сокращается не так быстро, как хотелось бы, — пока на счету капитана «Вашингтона» всего пять голов в 18 матчах. Но тут налицо командная проблема в атаке — меньше «Столичных» забил только «Сан-Хосе».

Я обратился к главному тренеру «Вашингтона» 41-летнему Спенсеру Карбери, новичку лиги и самому молодому на сегодня специалисту в ней, с просьбой поделиться впечатлениями о первых месяцах его работы с Овечкиным как игроком, капитаном и человеком. Ответил общительный (как, впрочем, подавляющее большинство североамериканских тренеров) Карбери подробно:

— По первым месяцам работы с ним как капитаном могу сказать, что он феноменален. Мы с ним много беседуем, и Ови действительно хорош в контакте один на один. Всегда честен: «Хей, Карбс, вот где, я думаю, мы сейчас находимся как группа. Вы знаете, что, какой бы путь вы ни выбрали, мы будем по нему идти, но я вижу ситуацию так…» И это здорово для меня — иметь возможность так прямо и без каких-то недомолвок общаться с человеком, который столько лет в организации и капитан команды. Поскольку я работаю главным тренером команды НХЛ первый сезон, то для меня очень важно понимать, что могу положиться на него, чтобы прояснить для себя многие возникающие ситуации. Это то, что касается отношений вне льда.

А что поразительно на хоккейной площадке — всякий раз, когда вы видите его соревнующимся, он так сильно хочет победить! Каким бы ни был счет, игровая ситуация, забил ли он сам, Алекс всегда пытается найти любой возможный путь команды к победе. Потому что он как никто другой знает, насколько важно хорошо начать сезон и встать на победный путь как можно раньше. Пусть мы все забиваем меньше, чем хотелось бы, пусть на его счету пока меньше голов, чем в прошлом, — но я вижу из каждого разговора с ним и каждого его движения и слова на льду, в раздевалке, на скамейке, как он сильно жаждет победы.

Спенсер Карбери | Источник: Соцсети

— Что, по-вашему, нужно изменить для того, чтобы результативность Овечкина возросла и вернулась к привычным цифрам?

— Да, это то, чему мы уделяем пристальное внимание и над чем работаем. Первое и главное — это игра в большинстве («Вашингтон» не может забить в ситуации «пять на четыре» уже 33 раза подряд. — Прим. И. Р.). Как нам наилучшим образом использовать Алекса и его броски, как перемещать его по площадке с тем, чтобы создать для него максимум возможностей забить? Ведь на данный момент в большинстве у него один гол, и для нас это своего рода «черный ход», которым мы пока не пользуемся.

В большинстве он забил против «Торонто» с непривычной позиции. То есть мы еще ни разу не видели, чтобы он забросил шайбу из своего «офиса», с той точки, которая принесла Овечкину столько голов. Так почему же это происходит? Мы «счищаем луковицу» с этой загадки, пытаемся выяснить, связано ли это как-то с броском. Нужно понять простые технические вещи — например, получаем ли мы достаточное количество «пропусков в рулевую рубку» Алекса и как мы можем делать это более эффективно и последовательно. Мы много говорим об этом.

Впрочем, что касается игры пять на пять, всей нашей команде нужно прибавлять в атаке. Статистика показывает, что мы слишком много времени проводим в своей зоне. Алекс и Кузи (Евгений Кузнецов) — наши ключевые игроки в нападении, просто мы пока не нашли идеальных сочетаний звеньев, не поймали ритм. Тасуем тройки, ищем оптимальные, те, что будут работать на стабильной основе. Алекс играл с разными центрами — со Стромером (Диланом Строумом. — Прим. И. Р.), с Кузи. Пытаемся найти ту шестерку лучших, которые в двух тройках смогут обрести некоторую сыгранность. Чтобы они могли сыграть вместе пять, семь, десять игр и быть в них продуктивными.

…С самим Овечкиным мне удалось поговорить четверть часа. Он был традиционно лаконичен, но неизменно доброжелателен. А вот какую тему, как я заметил, явно не намерен был развивать — гонку за рекордом Уэйна Гретцки. «Давайте сначала куда-то доберемся, а потом уже будем об этом говорить», — в этом ответе видится мне объяснение почему. Об этом и так говорит весь хоккейный мир — так, действительно, зачем ему еще и самому загоняться какими-то обещаниями?

Слушая его, я ловил себя на мысли, как мечтаю оказаться в тот исторический день на арене, где это произойдет. Желательно — на Capital One Arena в Вашингтоне, где мне Ови, в отличие от десятков других дворцов, видеть в красной домашней форме «Кэпиталз» еще никогда не доводилось.

Вот только сколько всего для этого должно совпасть. А еще несравнимо больше должно сложиться для воплощения другой, как выяснилось из нашего разговора, овечкинской цели — сыграть на Олимпиаде-2026 в Милане…

Источник: USA Today Sports

Моменты у меня есть, просто не реализую

— «Вашингтон» неплохо начал сезон, входит в восьмерку лучших команд Восточной конференции либо находится прямо за ее порогом, но при этом мало забивает — 44 гола, меньше в НХЛ только у «Сан-Хосе». Какие ощущения от старта чемпионата преобладают? — начинаем с актуального.

— Для нас самое главное, что мы в зоне плей-офф. Понятное дело, что голов немного. Но нет ничего важнее командного результата. Лучше так, чем по-другому — много забивать и проигрывать.

— В «Вашингтоне» теперь работает самый молодой главный тренер в НХЛ — Спенсер Карбери. Помогаете ему освоиться?

— Конечно, все опытные игроки, включая меня, помогают ему чувствовать себя увереннее и комфортнее. Понятно, что Карбери был в этой организации уже много лет и знает как молодых игроков, так и меня. Не думаю, что для него были какие-то сложности вливания в этот процесс.

— С чем связываете, что на старте сезона забили меньше обычного? Отличалась ли ваша подготовка от предыдущих лет?

— Не отличалась. Моменты у меня есть, просто не реализую. Буду работать и стараться выйти на обычный уровень.

— Бывают ли моменты, когда из-за снижения результативности охватывает беспокойство о том, что возраст начал брать свое? Может, как раз в контексте рекорда Гретцки? Фетисов, Буре, Ларионов — никто не сомневается, что вы его побьете.

— Спасибо таким великим людям и всем болельщикам за то, что верят в меня. Моя задача проста. В каждой игре есть шансы, которые просто надо использовать. И тогда все будет нормально.

— Что бы вы сейчас ответили тем людям, которые перед этим сезоном заявляли, что в следующие пару лет в «Вашингтоне» все будет нацелено только на ваш рекорд по голам?

— Это их мнение. Пусть говорят что хотят. Мне без разницы.

— Есть ли надежда и желание еще сыграть за сборную России на Кубке мира или Олимпиаде?

— Конечно, хочется представлять свою страну для наших болельщиков, моих родных и близких.

— Ходит много разноречивых слухов о Кубке мира — формате, годе, возможности участия сборной России. Слышали ли что-то вы из более информированных источников?

— Вообще ничего не слышал.

— С какими чувствами ждете 1500-го очка в НХЛ? Всего 15 человек в истории лиги достигали этого рубежа.

— Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживем — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться.

— Насколько для вас такие цифры важны в плане личных достижений? Например, в сравнении с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки по голам?

— Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу.

— Когда последний раз виделись с Гретцки? О чем говорили?

— По-моему, на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела.

— А в ресторане с ним когда в последний раз сидели?

— Это было уже давно!

— Гретцки говорил, что первым поздравит вас, когда вы побьете его достижение. А если через много лет, в свою очередь, уже вас обгонит Остон Мэттьюс — вы поступите так же?

— Давайте сначала мы сначала куда-то доберемся, а потом уже будем об этом говорить.

— Как вы относитесь к Мэттьюсу как к снайперу? В каких компонентах игры он вас, может, уже превзошел?

— Сейчас в лиге есть очень много сильных игроков, и Мэттьюс — один из них. Великолепный бросок, великолепное катание, видение игры. Дай бог, чтобы у него все получилось. Самое главное, чтобы без травм, а там посмотрим!

Источник: USA Today Sports

Лакроссы на тренировках не пробовал. Но у молодых ребят их только приветствую!

— Пробовали ли на тренировках забивать лакроссом?

— Нет!

— Когда вы последний раз, глядя на кого-то на льду, качали головой и думали: «Нет, так я не могу»?

— Как раз когда вижу лакроссы и другие штучки, которые молодые ребята делают. Молодцы, правильно! Больше импровизации, больше красоты хоккея. Я это только приветствую.

— Чем объясняете самую высокую результативность в НХЛ за последние 20 лет в этом сезоне? И вообще она растет сезон от сезона.

— Лига не стоит на месте и меняется. Стало больше пространства для более юрких игроков. Если посмотреть, что было лет десять назад, — правила поменялись. Больше стало удалений, нет таких задержек и хитов, как раньше. Все делается для того, чтобы было больше зрелища.

— Если бы вам сейчас было лет на пятнадцать меньше, при нынешних правилах сколько бы голов за сезон забивали и очков набирали?

— Если бы да кабы. Я доволен и тем, как прошли мои молодые годы, и в принципе тем, как все идет сейчас. Буду продолжать работать и стараться.

— Кто для вас сейчас в НХЛ номер один?

— Одного человека сложно выделить. Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, конечно, Макдэвид, Макар…

— За кем вам больше всего сейчас нравится смотреть из российских энхаэловцев?

— Никита Кучеров хорошо играет. За Кузей (Евгением Кузнецовым. — Прим. И. Р.) приятно наблюдать, тем же Малычем (Евгением Малкиным. — Прим. И. Р.).

— Многие считают, что Кузнецов в последние сезоны играет с меньшей мотивацией, чем во времена выигрыша Кубка Стэнли. Как это видится изнутри?

— Мотивация — в игре. Мы играем, получаем от этого удовольствие. Понятно, что иногда нет такого результата, какой хотелось бы. Но мы делаем все возможное для того, чтобы и нам самим было приятно играть, и болельщикам смотреть.

— Обидно, когда отменяют такие голы, какой вы забили «Эдмонтону» в одно касание после вбрасывания, выигранного Кузнецовым?

— У меня уже три гола в этом сезоне отменили! Будем работать и забивать дальше — такие, чтобы не отменяли.

— Как отреагировали на решение Никласа Бэкстрема приостановить карьеру? Верите ли, что он еще вернется?

— Дай бог! Сейчас он опять будет восстанавливаться. Не знаю, как это все произойдет… У человека была серьезная травма, он после нее вернулся. Понятно, что ему пришлось тяжеловато. Вроде все было хорошо, но здесь все зависело от него. Если здоровье его беспокоит и он не может играть — тогда какой смысл? Но будем надеяться. Такой мастер, такой прекрасный человек, с которым мы столько прошли. Жалко, конечно.

Источник: ФХР

Одна из моих целей — Олимпийские игры. Но здесь не от нас все зависит

— Недавно в The Athletic была ваша цитата: «Мы с Кросби спасли лигу». Можете пояснить мысль поподробнее?

— Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу. Кросби — Овечкин, «Вашингтон» — «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ.

— Вам с Кросби удалось познакомиться поближе, посидеть в ресторане?

— Да, мы постоянно разговаривали на прошлогоднем Матче звезд. Переписываемся, общаемся.

— Кого из нового поколения хоккеистов считаете спасителями лиги? Или ее сейчас не надо спасать?

— Кузнецова, Орлова и Алексеева! (Евгений Кузнецов в момент интервью находился рядом с Овечкиным. — Прим. И. Р.).

— С Орловым после его обмена продолжаете общаться?

— Конечно. Постоянно на видеосвязи. Скучает там в «Каролине»!

— Кузнецов не очень лестно отзывался в интервью о вашем прежнем тренере Питере Лавиолетте. Как лично вам с ним работалось?

— Мне со всеми тренерами нормально работается. Хороший мужик и тренер. Не знаю, как Кузе, это его надо спрашивать. Мне он доверял.

— Скучаете ли иногда по Барри Тротцу? Считаете ли ошибкой клуба то, что не договорились с ним о новом контракте после победы в Кубке Стэнли?

— Это было не мое решение — продлевать с ним контракт или нет. Что значит — скучаю? Это жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит.

— А с ним какой-то контакт есть?

— Нет.

— Вы на четвертом месте по количеству силовых приемов за всю историю лиги (на момент разговора — 3502, второе и третье места занимают завершившие карьеры хоккеисты, а лидирует 36-летний форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак с 3798. — Прим. И. Р.). Хотели бы стать первым и по этому показателю?

— (Улыбается.) Даже не знаю, откуда вы такую статистику берете! Если четвертый — значит, четвертый. Какой есть — такой есть.

— Помимо каких-то очевидных вещей — еще один кубок, рекорд по голам, — есть ли у вас в карьере цели, о которых мы не знаем?

— Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за Кубок Стэнли. И, конечно же, Олимпийские игры. Но здесь не от нас все зависит.

Рад, что отец успел увидеть, как я забиваю за футбольное «Динамо»

— В Москве строится масштабная хоккейная академия Александра Овечкина. Будете сами ей плотно заниматься или у нее просто будет ваше имя?

— Буду заниматься. И делать все возможное для развития хоккея в России. Дай бог, чтобы все получилось!

— Читал, что вы хотели запатентовать фразу «I'm OK. Russian Machine never breaks» — «Я в порядке. Русская Машина не ломается!». Удалось это сделать?

— Да вроде сделали!

— Летом вы приезжали на базу футбольного «Динамо» с подарками Арсену Захаряну и Константину Тюкавину. Следите ли за командой, за ними лично?

— Конечно, слежу. Очень рад тому, что команда сейчас в тройке, за Арсена, который играет в Испании, за Тюку, забивающего за «Динамо». Переживаю за парней. Удачи им и без травм! «Динамо» победит!

— Чему радовались больше — голу в футбольном матче с «Амкалом» или своим шайбам в рядовых матчах регулярного чемпионата НХЛ?

— Одинаково!

— Но гол за футбольное «Динамо» — это сбывшаяся мечта?

— Конечно. У меня отец, царствие ему небесное, играл за «Динамо». За первую команду ему сыграть не удалось, потому что получил травму. Но папе удалось посмотреть, как сын за нее играет и даже забивает. Это было супер!

— Нет ли мечты один раз выйти за футбольное «Динамо» на официальный матч?

— Нет, зачем? Моя мечта уже осуществилась. Спасибо «Динамо» за этот прекрасный момент, за память, которая со мной будет навсегда.

— Насколько тяжело вам было прийти в себя в прошлом сезоне после ухода отца?

— И сейчас тяжело. Отец дал мне жизнь, научил меня всему. Но хорошо, что мама сейчас прилетела с братом, Настя поддерживает, ребята в команде. Спасибо им всем.

— В июне вы были в Стамбуле на финале Лиги чемпионов. За кого болели — «Манчестер Сити» или «Интер», учитывая, что ваши любимые команды в Европе другие — «Ливерпуль» и «Барселона»?

— Так и есть. Хотелось просто зрелища. Болел за красивый футбол, из двух этих клубов — ни за кого. («Просто пивка попить», — подсказывает Кузнецов. — Прим. И. Р.) Да, пивка попить, атмосферу почувствовать. А пива там не давали! Серьезно!

— У вас что, не в ВИП-ложу билет был?

— Обычный, зачем? С людьми — покричать, поболеть.

— Назовите одного человека в мире, с которым никогда не встречались, но очень хотели бы?

— Майкл Джордан.

— А с кем больше всего счастливы, что встретились?

— Со своей женой.

— Можете сказать, что ваша карьера на сто процентов удалась?

— Она еще не закончилась! Поживем — увидим.

— Есть ли у вас уже решение, как поступите, когда закончится нынешний контракт с «Вашингтоном»? Можете ли еще продлить — или точно поедете играть в «Динамо»? Зависит ли это от того, побьете ли к тому моменту рекорд Гретцки?

— Еще не знаю. Сначала этот сезон надо доиграть, потом два последующих. До конца контракта — еще больше двух лет! А дальше будем думать.

— О чем в 38 лет мечтает по жизни Александр Овечкин?

— Чтобы все были здоровы!