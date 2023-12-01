Гол вратаря, драка Капризова и камбэк Овечкина: сумасшедший день в НХЛ

Никита Кучеров укрепил лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона, но его «Тампа» проиграла «Питтсбургу» и пропустила историческую шайбу от вратаря команды Евгения Малкина, Кирилл Капризов и Клим Костин продемонстрировали свои бойцовские качества, а Александр Овечкин снял проклятье с «Вашингтона». О крайне насыщенном игровом дне Национальной хоккейной лиги — в обзоре РИА Новости Спорт.

Вратарь «Питтсбурга» забил «Тампе» и затмил рекорд Кучерова

В России стало модным ругать Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) за ее календарь, при котором в один день может быть сыграно около десятка матчей, а в другой — по сути ни одного. Но в НХЛ тоже грешат подобным, и сегодня по расписанию прошло аж 14 игр. Причем многие из них — в одно время. Однако самой событийной среди всех встреч в Восточной конференции стала битва «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» — пожалуй, самых успешных команд лиги в 21-м веке.

Казалось, что «Лайтнинг» истребят «пингвинов»: в первом периоде команда Майка Салливана невероятным образом избежала разгрома и ушла на перерыв лишь с двумя пропущенными шайбами. А их могло быть и пять, и семь, если бы «молний» не подвела реализация. Один за другим моменты создавал лучший игрок «Тампы» и главный бомбардир всей лиги в текущем сезоне Никита Кучеров.

Российский форвард прочно закрепился на первой строчке рейтинга по системе «гол+пас» и сегодня едва не достиг отметки в 40 набранных очков. Будь его партнеры точнее, то и статистика у Никиты оказалась куда успешнее. Но даже так россиянин отметился двумя голевыми передачами, продлив свою результативную серию до восьми матчей кряду. Во всех восьми последних матчах Кучеров также оформил минимум по одному ассисту. Таким образом, Никита повторил личный рекорд в карьере в чемпионатах НХЛ по продолжительности серии с голевыми передачами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p8wetEMQ6ts?si=xXqmOSc7UOTOfDoP" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не забиваешь ты — забивают тебе». Данный принцип сработал в матче на все 100 процентов. Уже во втором периоде «Пингвинз» отыгрались со счета 0:2 усилиями Сидни Кросби, который забросил свою 564-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ, и отметившегося ассистом Евгения Малкина.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 3:00 Тампа-Бэй 2 Питтсбург 4

А в третьей 20-минутке «Питтсбург» и вовсе довел дело до победы. Вершиной триумфального камбэка стал гол вратаря «пингвинов» Тристана Джарри: голкипер точно бросил по пустым воротам и вошел в историю клуба как первый вратарь-снайпер. Забавной была реакция второго голкипера «Питтсбурга» Алекса Недельковича, который в своей карьере тоже забивал в чужие ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239910&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Костин и Капризов своих в беде не бросают

Хоккей — это не только про игру с шайбой, но и про проявление бойцовских качеств. Их продемонстрировали российские нападающие Клим Костин и Кирилл Капризов.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 3:00 Детройт 5 Чикаго 1

В матче между «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхокс», который завершился уверенной победой первых (5:1), Костин заступился за своего одноклубника Эндрю Коппа, попавшего под силовой прием Коннора Мерфи. Россиянин в ответ также хитанул Мерфи, а затем вступил в драку с американским защитником «Чикаго». Как таковой драки не получилось: Костин борцовским приемом сразу повалил оппонента на лед, но уже в партере продолжил наносить удары по корпусу, несмотря на попытки судей разнять хоккеистов. За излишнюю настойчивость Клим к двум минутам штрафа получил еще «десятку». Примечательно, что буквально сутки назад в игре с «Рейнджерс» Костин также заступился за пострадавшего одноклубника и чуть ли не одним ударом уложил оппонента.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239913&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 4:00 Нэшвилл 1 Миннесота 6

Что касается Капризова, то россиянин поучаствовал в потасовке, которая едва не переросла в полноценную массовую драку в ходе матча между «Миннесотой Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Все началось с того, что игрок «дикарей» Матс Цуккарелло продолжил атаку и задел голкипера «хищников». Полевые игроки «Нэшвилла» заступились за вратаря и спровоцировали потасовку. Капризов принялся защищать своих партнеров по команде и был атакован двумя хоккеистами «Предаторз». Пока канадский защитник хозяев Жереми Лозон придерживал россиянина удушающим приемом, еще один канадский защитник «Нэшвилла» Данте Фаббро нанес Капризов несколько ударов по голове.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239914&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Капризов все равно вышел победителем: его «Миннесота» в итоге разгромила «Нэшвилл» (6:1), а сам россиянин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому Кирилл поднялся на шестое место в истории клуба по количеству матчей с двумя набранными за матч очками и более (68), сравнявшись с Джаредом Сперджоном и Эндрю Брюнеттом.

Овечкин прервал молчание. Но опять не забил

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 6:00 Анахайм 4 Вашингтон 5

Выступления «Вашингтон Кэпиталз» всегда находятся под большим вниманием и широко обсуждаются в СМИ. В этом сезоне «столичные» успели пройти три стадии. В начале чемпионата «Кэпс» сильно забуксовали, из-за чего критики моментально похоронили шансы команды Спенсера Карбери попасть в плей-офф, затем «Вашингтон» выдал внушительную победную серию и ворвался в число лучших команд Столичного дивизиона, а после проиграл худшим клубам лиги — «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Но если такие волны никого в НХЛ не удивляют, то результативность конкретных игроков — тот еще повод для дискуссий.

В отношении «Вашингтона» в данном плане речь идет об Александре Овечкине, который пока не радует своей статистикой. В первых 19 матчах он набрал всего 12 очков, из которых только 5 — заброшенные шайбы. Причем на протяжении последних четырех игр подряд Ови результативными действиями не отметился вообще. Но в гостях у «Анахайм Дакс» россиянин прервал эту неудачную серию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239912&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Овечкин прервал четырехматчевую серию без набранных очков

Александр оформил ассистентский дубль, поучаствовав в историческом хет-трике Тома Уилсона — американец провел свой 700-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ и впервые забросил три шайбы в одном матче. Причем две из них — в большинстве, которое у «Кэпс» в этом сезоне заметно хромает. До сегодняшнего матча «столичные» не могли реализовать численное преимущество на протяжении 12 игр кряду! Овечкин-ассистент это проклятье снял. Также Александр максимально приблизился к символической отметке в 1500 очков за карьеру в чемпионатах НХЛ. За всю историю лиги этот барьер покорился только 15 хоккеистам, и Ови вот-вот пополнит этот список.

Героизм Варламова, возвращение Кузьменко и перевоплощение Бучневича

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 3:00 Каролина 4 Айлендерс 5 ОТ

Встреча «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролины Харрикейнз» обещала быть богатой на события и голы и в этом плане не разочаровала. Команды на двоих забросили девять шайб и решили исход противостояния в овертайме. Несмотря на присутствие в воротах россиян что у «островитян», что у «ураганов» — Семена Варламова и Петра Кочеткова соответственно, — как таковой дуэли между ними не случилось. У Кочеткова почти не было работы, но 5 шайб из 16 бросков он пропустил. Зато Варламов феерил, отразив 39 бросков из 43! За столь надежную игру даже с учетом четырех пропущенных Семен был признан первой звездой встречи. Без его спасений «Айлс» не увезли бы из Роли победу.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 6:00 Ванкувер 1 Вегас 4

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко преодолевает классический кризис второго сезона. После яркого выступления в прошлом розыгрыше российский форвард в этом году пока малоэффективен. На Кузю выпала серия из десяти матчей без заброшенных шайб подряд, а еще две игры россиянин пропустил из-за решения тренерского штаба. Наставник «касаток» Рик Токкет был очень недоволен Андреем и в целях воспитания ненадолго отправил его в запас. Сегодня в игре с «Вегас Голден Найтс» Кузьменко прервал злополучную серию и оформил свой четвертый гол в сезоне. Правда, «Ванкуверу» он не помог — перед этим «Кэнакс» четырежды пропустили от действующих чемпионов, за которых отличился и Иван Барбашев, и потерпели болезненное поражение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239915&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 1.12.2023, 4:00 Сент-Луис 6 Баффало 4

Волнами проходят матчи и у «Сент-Луис Блюз». Сегодня «музыканты» не без труда одолели неприятный «Баффало Сейбрз». Но мы обратим внимание на Павла Бучневича. Еще в начале ноября россиянин резко высказывался о своей игре и был крайне недоволен собственной статистикой. В первых девяти матчах сезона он набрал 3 очка (1+2). Но после тех самых высказываний, которые разлетелись по веткам СМИ, Бучневич заметно преобразился и набрал 15 очков (7+8) в 11 матчах! Причем россиянин провел также 5 игр с двумя результативными баллами и более. Вот это работа над собой!

Все результаты игрового дня НХЛ

«Бостон Брюинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0

«Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхокс» — 5:1

«Монреаль Канадиенс» — «Флорида Пантерз» — 1:5

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

«Торонто Мейпл Лифс» — «Сиэтл Кракен» — 4:3 ПБ

«Филадельфия Флайерз»— «Нью-Джерси Девилз» — 3:4 ОТ

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ

«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» — 1:6

«Сент-Луис Блюз»— «Баффало Сейбрз» — 6:4

«Аризона Койотис»— «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 4:3 ОТ

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:4