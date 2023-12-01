Задоров сбежал из тонущего «Калгари»! Русский крушитель будет работать с Гончаром и поборется за Кубок Стэнли

Никита Задоров все-таки покинул «Калгари». Он добился своего после того как публично критиковал партнеров по команде и официально запросил обмен. Командой, которая забрала русского гиганта, стал «Ванкувер». «Флеймс» обменяли 28-летнего россиянина на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в 5-м раунде драфта-2024, который «Кэнакс» ранее получили от «Чикаго». По окончании текущего сезона Задоров может стать неограниченно свободным агентом. Его текущий кэпхит — $3,75 миллиона.

«Пытаемся найти свое лицо. Пока что мы не работаем как единое целое. Слишком многие сами по себе. Нам надо разобраться, хотим мы играть как команда или каждый за себя. Прошлый сезон был другим. В прошлом сезоне здесь был Дэррил Саттер. Теперь его нет, оправданий не осталось. Понимаете, о чем я? Не нравятся жесткие тренеры? Потом мягкие тренеры? Хорошие тренеры? В этой лиге каждый раз все начинается заново. Надо играть усердно и полностью выкладываться на льду», — говорил Задоров в конце октября. И уже тогда было понятно, что в «Калгари» творится что-то неладное.

Причин, почему Задоров так стремился покинуть «Калгари», может быть много. Еще до того, как стать частью «Флэймс», он говорил, что не хочет жить и играть в Канаде. Так что Никита как минимум не клялся в любви к клубу и городу. Второй фактор — результаты команды. Задоров успел почувствовать вкус игры за топ-клуб, когда был игроком «Колорадо», и с тех пор не смог смириться со статусом андердога. Третья причина и, наверное, самая увесистая — это игровое время. Оно у Никиты даже в откровенно слабом «Калгари» только восьмое и пятое среди защитников.

«Наверное, его добили 15 минут, которые ему дали поиграть. Он ревностно относится к тому, что Андерссон играет по 28 минут, а его выпускают на 15. Проблема в двух игроках, которых подписали на больше чем 10 миллионов, а очков у них меньше, чем у Никиты Задорова. Вот в чем проблема. Речь об Юбердо и Кадри. Это только мое мнение», — говорил недавно отец Задорова.

«Лучший защитник в команде едва получает игровое время», — вторил ему Дэн Мильштейн, агент Никиты. Кажется, именно он и повлиял на то, что Задоров оказался именно в «Ванкувере». Сообщалось, что российским защитником интересуются «Торонто», «Нью-Джерси», «Далласа» и «Айлендерс». Но перешел он именно в «Ванкувер». Туда, где уже выступают два клиента Мильштейна: Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Кажется, Дэн нашел точки соприкосновения со шведским генменеджером «Кэнакс» Патриком Альвиным.

Источник: Соцсети

На протяжении нескольких лет Мильштейн поставлял свободных агентов из России в «Торонто»: Никита Зайцев, Игорь Ожиганов, Александр Барабанов, Илья Михеев… Задоров тоже в теории мог стать игроком «Мэйпл Лифс», но шансы на это все же были невелики. Во-первых, потолок зарплат. Если «Ванкуверу» было достаточно скинуть 4-миллионный контракт Энтони Бовилье, чтобы подписать Задорова, то у «Торонто» с платежной ведомостью все сложнее. Да и Кайл Дубас, с которым подружился Мильштейн, нынче рулит «Питтсбургом».

«Ванкувер», безусловно, шаг вперед для Задорова. Хотя из Канады он так и не вырвался. Зато вместо того, чтобы бороздить дно с «Калгари», он почти гарантированно примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Насчет возможности завоевать заветную чашку говорить рано, но прямо сейчас «Кэнакс» шумят. Никита станет третьим, а если считать Василия Подколзина, то четвертым русским в команде. Теперь «Ванкувер» может поспорить с «Коламбусом» за звание самого русского клуба НХЛ. Правда, для самого Задорова, который давно ассимилировался в Северной Америке, присутствие соотечественников вряд ли имело хоть какое-то значение.

Источник: Соцсети

А вот что выйдет из сотрудничества Задорова и Гончара — крайне любопытно. Никита за годы игры в НХЛ еще никогда не работал с русскими тренерами. Собственно, специалисты из нашей страны в сильнейшей лиге мира — это все еще большая редкость. Прямо сейчас их двое: Сергей Брылин — в «Нью-Джерси» и Сергей Гончар — в «Ванкувере». При этом Сергей является тренером по развитию защитников, то есть Задоров входит в непосредственный круг его влияния. Пойдет ли Никите это на пользу? Или он уже в том возрасте, когда невозможно поменяться? Будем наблюдать.

В России почему-то многие считали, что на Задорова нет и не может быть реального спроса. Но он был, да и команда нашлась, причем не последняя в НХЛ. Другое дело, что на новом месте Никита вряд ли получит больше тех 18 минут в среднем за матч, что у него были в «Калгари». У «Кэнакс» есть обойма из четырех основных защитников, среди которых Куин Хьюз и Филип Гронек получают по 24 минуты. Место Задорова — во второй, а скорее в третьей паре. И прямо сейчас он точно придется ко двору из-за травмы такого же габаритного защитника Карсона Сауси. Пока он в лазарете — Задоров будет играть и играть немало. А дальше все в его руках. Перед очередным выходом на рынок нужно показать товар лицом.