Клуб НХЛ выйдет на матч с полностью русской тройкой нападения

Дмитрий Воронков станет центральным форвардом во втором звене. Места на флангах атаки займут Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Встреча состоится в ночь на субботу, 2 декабря.

28 ноября Марченко, Чинахов, Воронков, а также еще один их одноклубник и соотечественник, Иван Проворов, забросили по шайбе в матче против «Бостон Брюинс» и установили историческое достижение. Впервые четыре российских игрока из одной команды отметились голами в рамках одной игры.