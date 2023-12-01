Кучерова признали лучшим игроком месяца в Национальной хоккейной лиге

В 14 матчах месяца Кучеров забросил 9 шайб и сделал 19 результативных передач. В 12 из этих игр он не уходил со льда без набранных очков. Российский нападающий в регулярном чемпионате набрал 39 (15 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) очков и лидирует в списке бомбардиров.