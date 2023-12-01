Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.12
Коламбус
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
24
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Нефтехимик
Б
43
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Мн
21
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Анахайм
Вашингтон
45
06:00
Ванкувер
Вегас
14
05:00
Аризона
Колорадо
ОТ
43
05:00
Калгари
Даллас
ОТ
43
04:00
Виннипег
Эдмонтон
13
04:00
Нэшвилл
Миннесота
16
04:00
Сент-Луис
Баффало
64
03:30
Каролина
Айлендерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ. Все результаты
22:32 (мск), источник: ТАСС

Кучерова признали лучшим игроком месяца в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тампа-Бэй
Ванкувер
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В 14 матчах месяца Кучеров забросил 9 шайб и сделал 19 результативных передач. В 12 из этих игр он не уходил со льда без набранных очков. Российский нападающий в регулярном чемпионате набрал 39 (15 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) очков и лидирует в списке бомбардиров.

Второй звездой месяца стал канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар. В 13 матчах ноября он набрал 25 (4+21) очков при показателе полезности «+13». Макар является лучшим ассистентом чемпионата с 27 голевыми передачами.

Третьей звездой ноября признан американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз. В 15 играх он набрал 22 (5+17) очка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь