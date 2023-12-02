В Америке появилась новая русская тройка. Она уже приносит победы

Источник: nhl.com/bluejackets

Коламбус не просто так называют российским. К новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ) местные «Блю Джекетс» собрали в своем составе достаточное количество хоккеистов из России, чтобы отечественный зритель обратил на них внимание. Естественно, боссы и тренеры «мундиров» руководствовались не этим, но неоспоримый факт — российские любители хоккея стали чаще смотреть игры «Коламбуса».

Подобное внимание наши представители «Блю Джекетс» пока оправдывают: нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов регулярно набирают очки, а Воронков и вовсе старается составить конкуренцию главной восходящей звезде мирового масштаба Коннору Бедарду в борьбе за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Пока Бедард играет эффективнее, но сейчас не об этом.

Совсем недавно вся русская четверка «Коламбуса» установила уникальное достижение. В матче против «Бостон Брюинз» по голу отметился каждый из россиян. Причем Воронков, Проворов, Чинахов и Марченко сделали это поочередно и именно в таком порядке. Удивительно, но, оказывается, еще никогда в истории НХЛ четверо россиян из одной команды не забивали в одном матче. Такая повестка дня заставила наставника «мундиров» Паскаля Венсана обратить еще больше внимания на своих российских подопечных, часть из которых в некоторые периоды времени даже задумывалась над возвращением в Россию. Что придумал главный тренер «Коламбуса»? Создал полностью русскую тройку: Чинахов — Воронков — Марченко. Причем не просто русскую тройку, а сибирскую. В этом сезоне НХЛ Дмитрий в роли центрфорварда еще не играл, что Венсана не смутило.

«Когда-то ранее он уже играл в центре. Он прилично показывает себя на вбрасываниях. Дмитрий — очень умный игрок. Думаю, это (создание русской тройки) может сработать», — объяснил свое решение рулевой «Блю Джекетс».

Само по себе явление с созданием русских троек в НХЛ уже не является уникальным. За все время выступлений российских хоккеистов в главной лиге мира подобных сочетаний было достаточно. Естественно, первым делом на ум всем приходит легендарная тройка «Детройта» Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова. Но то сочетание никогда не рассматривалось отдельно от защитной линии Вячеслава Фетисова и Владимира Константинова. Русская пятерка «Ред Уингз» является настолько эпохальной, что о ней известно каждому россиянину и всему хоккейному миру.

Создавали русские тройки и в «Сент-Луисе». «Блюз» вообще были первыми, кто осуществил эту затею, собрав в атаке сочетание Карамнов — Королев — Прохоров, пусть оно и не оправдало себя, да и планы у «музыкантов» были несколько иными. В новейшей истории «Блюз» повторили трюк и под руководством Крэйга Берубе пару лет назад собирали в одном звене Павла Бучневича, Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко. Оно набирало очки, но сегодня из этой троицы в «Сент-Луисе» остался только Бучневич. Отрезками русские тройки собирали и «Флорида Пантерз» с «Сан-Хосе Шаркс»: первые соединяли братьев Буре с Виктором Козловым, вторые — Игоря Ларионова, Сергея Макарова и Андрея Назарова. Но это было, скорее, редкостью, равно как и тройка Морозов — Титов — Ковалев в «Питтсбург Пингвинз».

Что до затеи «Коламбуса», то идею было принято опробовать в игре с «Оттавой Сенаторз». И Паскаль Венсан, по-видимому, может быть доволен, раз его команда добилась победы. Хотя старт матча «мундиры» провалили«. Уже к середине первого тайма “Блю Джекетс” уступали со счетом 0:2. Но к перерыву успели выровнять ситуацию и отыграть оба гола. Сначала большинство реализовал Патрик Лайне, которого перевели в номинально третье звено, а затем забил и Дмитрий Воронков. Марченко и Чинахов в этот момент находились на площадке, но результативными передачами не отметились.

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Хотя шансы отличиться именно тройкой были. Особенно во втором периоде, когда Чинахов, Марченко и Воронков разыграли классную комбинацию у чужих ворот. Завершить ее голом не дал лишь голкипер «Оттавы».

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Забавно, но главные герои вечера запомнились не только игровыми действиями, но и бойцовскими качествами. Нам-то характер Дмитрия Воронкова хорошо знаком, а вот лидеру «Сенаторз» Брэди Ткачуку — нет. В ином случае американец был бы в курсе, что российский форвард за кулаком в карман не полезет и легко постоит за себя. В третьем периоде между игроками возникла перепалка, которая началась с небольшого силового приема в исполнении Воронкова. В итоге оппоненты обменялись любезностями на своих родных языках.

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Позднее Воронков уже расчехлил кулаки, но опять же — без фанатизма. Очередной инцидент начался с того, что немецкий форвард «Сенаторз» Тим Штюцле толкнул Чинахова, и россиянин в ответ ударил оппонента клюшкой по ногам. После этого удара сразу двое игроков «Оттавы» — швед Эрик Бреннстрем и канадец Трэвис Хэмоник — набросились на Егора. За своего соотечественника моментально вступились Воронков и Марченко. Марченко оттащил Бреннстрема, а Воронков едва не подрался с Хэмоником и еще одним канадцем Мэтью Жозефом, который налетел уже на лежачего Воронкова, потерявшего шлем. По итогам эпизода был наказан только Егор Чинахов, получивший малый штраф за удар клюшкой.

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Шуму навели, да. Не промолчал и Иван Проворов. Именно его наброс на ворота в начале второго периода фактически стал победным. Российский защитник классно разобрался у синей линии, вытянул на себя игрока «Оттавы» и вовремя увидел трафик перед чужими воротами. Шайбу после его броска технично подправил Адам Фантилли. У Проворова уже 13 ассистов за свой новый клуб! Боссы «Коламбуса» явно довольны летним обменом с «Филадельфией».

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