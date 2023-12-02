В Америке появилась новая русская тройка. Она уже приносит победы
Воронков сыграл в звене с Чинаховым и Марченко и забил пятый гол за «Коламбус».
Воронков сыграл в звене с Чинаховым и Марченко и забил пятый гол за «Коламбус».
Коламбус не просто так называют российским. К новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ) местные «Блю Джекетс» собрали в своем составе достаточное количество хоккеистов из России, чтобы отечественный зритель обратил на них внимание. Естественно, боссы и тренеры «мундиров» руководствовались не этим, но неоспоримый факт — российские любители хоккея стали чаще смотреть игры «Коламбуса».
Подобное внимание наши представители «Блю Джекетс» пока оправдывают: нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов регулярно набирают очки, а Воронков и вовсе старается составить конкуренцию главной восходящей звезде мирового масштаба Коннору Бедарду в борьбе за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Пока Бедард играет эффективнее, но сейчас не об этом.
Совсем недавно вся русская четверка «Коламбуса» установила уникальное достижение. В матче против «Бостон Брюинз» по голу отметился каждый из россиян. Причем Воронков, Проворов, Чинахов и Марченко сделали это поочередно и именно в таком порядке. Удивительно, но, оказывается, еще никогда в истории НХЛ четверо россиян из одной команды не забивали в одном матче. Такая повестка дня заставила наставника «мундиров» Паскаля Венсана обратить еще больше внимания на своих российских подопечных, часть из которых в некоторые периоды времени даже задумывалась над возвращением в Россию. Что придумал главный тренер «Коламбуса»? Создал полностью русскую тройку: Чинахов — Воронков — Марченко. Причем не просто русскую тройку, а сибирскую. В этом сезоне НХЛ Дмитрий в роли центрфорварда еще не играл, что Венсана не смутило.
«Когда-то ранее он уже играл в центре. Он прилично показывает себя на вбрасываниях. Дмитрий — очень умный игрок. Думаю, это (создание русской тройки) может сработать», — объяснил свое решение рулевой «Блю Джекетс».
Само по себе явление с созданием русских троек в НХЛ уже не является уникальным. За все время выступлений российских хоккеистов в главной лиге мира подобных сочетаний было достаточно. Естественно, первым делом на ум всем приходит легендарная тройка «Детройта» Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова. Но то сочетание никогда не рассматривалось отдельно от защитной линии Вячеслава Фетисова и Владимира Константинова. Русская пятерка «Ред Уингз» является настолько эпохальной, что о ней известно каждому россиянину и всему хоккейному миру.
Создавали русские тройки и в «Сент-Луисе». «Блюз» вообще были первыми, кто осуществил эту затею, собрав в атаке сочетание Карамнов — Королев — Прохоров, пусть оно и не оправдало себя, да и планы у «музыкантов» были несколько иными. В новейшей истории «Блюз» повторили трюк и под руководством Крэйга Берубе пару лет назад собирали в одном звене Павла Бучневича, Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко. Оно набирало очки, но сегодня из этой троицы в «Сент-Луисе» остался только Бучневич. Отрезками русские тройки собирали и «Флорида Пантерз» с «Сан-Хосе Шаркс»: первые соединяли братьев Буре с Виктором Козловым, вторые — Игоря Ларионова, Сергея Макарова и Андрея Назарова. Но это было, скорее, редкостью, равно как и тройка Морозов — Титов — Ковалев в «Питтсбург Пингвинз».
Что до затеи «Коламбуса», то идею было принято опробовать в игре с «Оттавой Сенаторз». И Паскаль Венсан, по-видимому, может быть доволен, раз его команда добилась победы. Хотя старт матча «мундиры» провалили«. Уже к середине первого тайма “Блю Джекетс” уступали со счетом 0:2. Но к перерыву успели выровнять ситуацию и отыграть оба гола. Сначала большинство реализовал Патрик Лайне, которого перевели в номинально третье звено, а затем забил и Дмитрий Воронков. Марченко и Чинахов в этот момент находились на площадке, но результативными передачами не отметились.
Хотя шансы отличиться именно тройкой были. Особенно во втором периоде, когда Чинахов, Марченко и Воронков разыграли классную комбинацию у чужих ворот. Завершить ее голом не дал лишь голкипер «Оттавы».
Забавно, но главные герои вечера запомнились не только игровыми действиями, но и бойцовскими качествами. Нам-то характер Дмитрия Воронкова хорошо знаком, а вот лидеру «Сенаторз» Брэди Ткачуку — нет. В ином случае американец был бы в курсе, что российский форвард за кулаком в карман не полезет и легко постоит за себя. В третьем периоде между игроками возникла перепалка, которая началась с небольшого силового приема в исполнении Воронкова. В итоге оппоненты обменялись любезностями на своих родных языках.
Позднее Воронков уже расчехлил кулаки, но опять же — без фанатизма. Очередной инцидент начался с того, что немецкий форвард «Сенаторз» Тим Штюцле толкнул Чинахова, и россиянин в ответ ударил оппонента клюшкой по ногам. После этого удара сразу двое игроков «Оттавы» — швед Эрик Бреннстрем и канадец Трэвис Хэмоник — набросились на Егора. За своего соотечественника моментально вступились Воронков и Марченко. Марченко оттащил Бреннстрема, а Воронков едва не подрался с Хэмоником и еще одним канадцем Мэтью Жозефом, который налетел уже на лежачего Воронкова, потерявшего шлем. По итогам эпизода был наказан только Егор Чинахов, получивший малый штраф за удар клюшкой.
Шуму навели, да. Не промолчал и Иван Проворов. Именно его наброс на ворота в начале второго периода фактически стал победным. Российский защитник классно разобрался у синей линии, вытянул на себя игрока «Оттавы» и вовремя увидел трафик перед чужими воротами. Шайбу после его броска технично подправил Адам Фантилли. У Проворова уже 13 ассистов за свой новый клуб! Боссы «Коламбуса» явно довольны летним обменом с «Филадельфией».
Автор: Андрей Сенченко