Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Автомобилист
31
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Чикаго
Хоккей. КХЛ
15:00
Салават Юлаев
Спартак
Б
32
Хоккей. НХЛ
3.12
Нэшвилл
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Лада
Б
23
Хоккей. НХЛ
3.12
Флорида
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.12
Каролина
Баффало
Хоккей. НХЛ
3.12
Монреаль
Детройт
Хоккей. НХЛ
3.12
Оттава
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
3.12
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
3.12
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.12
Аризона
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
3.12
Анахайм
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.12
Вегас
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.12
Калгари
Ванкувер
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Коламбус
Оттава
42
03:00
Нью-Джерси
Сан-Хосе
36
1.12
Анахайм
Вашингтон
45
1.12
Ванкувер
Вегас
14
1.12
Аризона
Колорадо
ОТ
43
1.12
Калгари
Даллас
ОТ
43
1.12
Виннипег
Эдмонтон
13
1.12
Нэшвилл
Миннесота
16
Хоккей. НХЛ. Все результаты
18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чушь собачья». Коннор Бедард прокомментировал слухи о связи Кори Перри со своей матерью

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал слухи о связи форварда Кори Перри с матерью звезды «чёрных ястребов».

ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Когда на тебя обращают внимание, всякое случается. Неважно, если ты ничего не сделал или вообще не вовлечён в ситуацию, каким-то образом всё дело в тебе. Это несправедливо, но так устроена жизнь.

Мне больше не нужно отвечать на вопросы по этому поводу. Очевидно, что это всего лишь чушь собачья в интернете. Это, конечно, повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует? Это вне нашего контроля. Вся эта ситуация просто фейк, выдумка.

Это неважно, как я уже сказал. Появляются подобные слухи, и люди хотят пошутить. Очевидно, то, что произошло с Перри, — это серьёзно. Первоочередной вопрос, в порядке ли он, как его семья. На всё хорошо, но это вне нашего контроля. Мне не нужно слишком много говорить об этом», — приводит слова Бедарда Chicago SunTimes.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь