«Чушь собачья». Коннор Бедард прокомментировал слухи о связи Кори Перри со своей матерью

«Когда на тебя обращают внимание, всякое случается. Неважно, если ты ничего не сделал или вообще не вовлечён в ситуацию, каким-то образом всё дело в тебе. Это несправедливо, но так устроена жизнь.



Мне больше не нужно отвечать на вопросы по этому поводу. Очевидно, что это всего лишь чушь собачья в интернете. Это, конечно, повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует? Это вне нашего контроля. Вся эта ситуация просто фейк, выдумка.



Это неважно, как я уже сказал. Появляются подобные слухи, и люди хотят пошутить. Очевидно, то, что произошло с Перри, — это серьёзно. Первоочередной вопрос, в порядке ли он, как его семья. На всё хорошо, но это вне нашего контроля. Мне не нужно слишком много говорить об этом», — приводит слова Бедарда Chicago SunTimes.