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Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:09 (мск), источник: ТАСС

Кучеров первым набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский хоккеист отметился результативной передачей в матче против «Далласа».

Тампа-Бэй
ДалласНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 8, 2.12.2023, 22:00

Даллас8Тампа-Бэй1

Теперь на счету Кучерова 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач. Форвард стал первым хоккеистом НХЛ в текущем сезоне, кто достиг отметки в 40 очков. Ближайшим преследователем россиянина в списке бомбардиров является американский форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, в активе которого 36 очков (13+23).

По итогам двух периодов «Тампа» уступает «Далласу» со счетом 1:6.

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