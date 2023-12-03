Кучеров первым набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Теперь на счету Кучерова 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач. Форвард стал первым хоккеистом НХЛ в текущем сезоне, кто достиг отметки в 40 очков. Ближайшим преследователем россиянина в списке бомбардиров является американский форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, в активе которого 36 очков (13+23).