Кучеров первым набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Российский хоккеист отметился результативной передачей в матче против «Далласа».
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Российский хоккеист отметился результативной передачей в матче против «Далласа».
ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».
Теперь на счету Кучерова 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач. Форвард стал первым хоккеистом НХЛ в текущем сезоне, кто достиг отметки в 40 очков. Ближайшим преследователем россиянина в списке бомбардиров является американский форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, в активе которого 36 очков (13+23).
По итогам двух периодов «Тампа» уступает «Далласу» со счетом 1:6.