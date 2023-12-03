«Даллас» разгромил «Тампу», забросив восемь шайб

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. «Даллас Старз» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Далласе закончилась со счетом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0). У победителей дублем отметился Джейсон Робертсон (7-я и 35-я минуты), по шайбе забросили Тайлер Сегин (2), Джейми Бенн (8), Мэйсон Марчмент (24), Джо Павелски (33), Томас Харли (54) и Сэм Стил (55). У гостей с передачи россиянина Никиты Кучерова отличился Виктор Хедман (13).

Кучеров в 24-й игре сезона первым в лиге набрал 40 (15+25) очков и побил клубный рекорд по скорости достижения этой отметки, с 2010 года принадлежавший Стивену Стэмкосу (25 игр). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 25, после шестой шайбы тренер решил поменять голкипера, но россиянин отказался покидать ворота. Однако третий период начал шведский голкипер Юнас Юханссон.

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов пропустил матч по решению тренерского штаба.