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07:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Коннор Бедард установил новый рекорд «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома переиграл «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: Соцсети

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Джетс».

Автором единственной шайбы в составе «ястребов» стал новичок НХЛ Коннор Бедард, забросивший 11-ю шайбу в своём дебютном сезоне в североамериканской лиге. В активе первого номера драфта НХЛ-2023 стало 19 (11+8) очков в 22 матчах при показателе полезности «-14». Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди новичков в этом сезоне.

18-летний канадец набрал очки в восьмом подряд матче на выезде, установив таким образом новый рекорд для новичков «Чикаго». Бедард превзошёл достижение Дэррила Саттера (семь матчей в сезоне-1980/1981).

Рекорд лиги для 18-летних игроков (или моложе) принадлежит Натану Маккиннону (16 подряд матчей с очками на выезде). Результат Коннора стал вторым в истории в этой номинации, он превзошёл достижения Стива Айзермана, Сильвена Тюржона и Сидни Кросби (по семь матчей).

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