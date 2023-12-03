Коннор Бедард установил новый рекорд «Чикаго»

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Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Джетс».

Автором единственной шайбы в составе «ястребов» стал новичок НХЛ Коннор Бедард, забросивший 11-ю шайбу в своём дебютном сезоне в североамериканской лиге. В активе первого номера драфта НХЛ-2023 стало 19 (11+8) очков в 22 матчах при показателе полезности «-14». Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди новичков в этом сезоне.

18-летний канадец набрал очки в восьмом подряд матче на выезде, установив таким образом новый рекорд для новичков «Чикаго». Бедард превзошёл достижение Дэррила Саттера (семь матчей в сезоне-1980/1981).