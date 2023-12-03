Вратарь «Оттавы» восхитился игрой российского защитника
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Голкипер «Оттавы Сенаторз» Антон Форсберг заявил, что хоккеист Артем Зуб является одним из ключевых защитников команды.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Голкипер «Оттавы Сенаторз» Антон Форсберг заявил, что хоккеист Артем Зуб является одним из ключевых защитников команды.
В субботу «Оттава» одержала победу над «Сиэтл Кракен» (2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Зуб провел на льду 21 минуту 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Форсберг отразил 39 бросков и оформил первый шатаут в сезоне.
«Зуб сыграл великолепно, он вообще один из ключевых наших защитников. Каждый матч он выключает из игры лучших хоккеистов, блокирует много бросков. Он спокоен, хорошо владеет шайбой», — приводит слова голкипера пресс-служба клуба в X.
В нынешнем сезоне Зуб принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 5 очков (2 гола и 3 передачи).