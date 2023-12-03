Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Колорадо
Б
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Вашингтон
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Ванкувер
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сент-Луис
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Баффало
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Детройт
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Сиэтл
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Филадельфия
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Айлендерс
34
Хоккей. НХЛ
00:30
Нэшвилл
Рейнджерс
34
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Чикаго
Хоккей. НХЛ
2.12
Виннипег
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
2.12
Даллас
Тампа-Бэй
81
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Анахайм
Колорадо
Б
43
06:00
Вегас
Вашингтон
41
06:00
Калгари
Ванкувер
34
05:00
Аризона
Сент-Луис
41
03:00
Каролина
Баффало
62
03:00
Монреаль
Детройт
ОТ
45
03:00
Оттава
Сиэтл
20
03:00
Питтсбург
Филадельфия
Б
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Оттавы» восхитился игрой российского защитника

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Голкипер «Оттавы Сенаторз» Антон Форсберг заявил, что хоккеист Артем Зуб является одним из ключевых защитников команды.

Оттава
СиэтлНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В субботу «Оттава» одержала победу над «Сиэтл Кракен» (2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Зуб провел на льду 21 минуту 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Форсберг отразил 39 бросков и оформил первый шатаут в сезоне.

«Зуб сыграл великолепно, он вообще один из ключевых наших защитников. Каждый матч он выключает из игры лучших хоккеистов, блокирует много бросков. Он спокоен, хорошо владеет шайбой», — приводит слова голкипера пресс-служба клуба в X.

В нынешнем сезоне Зуб принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 5 очков (2 гола и 3 передачи).

Оттава
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Сиэтл
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На неё надо молиться: зачем соблазнять Косторную одиночным катанием
Блатные идут по головам: почему Морозова и Еременко бегут из России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь