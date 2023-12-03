Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Колорадо
Б
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Вашингтон
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Ванкувер
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сент-Луис
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Баффало
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Детройт
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Сиэтл
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Филадельфия
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Айлендерс
34
Хоккей. НХЛ
00:30
Нэшвилл
Рейнджерс
34
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Чикаго
Хоккей. НХЛ
2.12
Виннипег
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
2.12
Даллас
Тампа-Бэй
81
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Анахайм
Колорадо
Б
43
06:00
Вегас
Вашингтон
41
06:00
Калгари
Ванкувер
34
05:00
Аризона
Сент-Луис
41
03:00
Каролина
Баффало
62
03:00
Монреаль
Детройт
ОТ
45
03:00
Оттава
Сиэтл
20
03:00
Питтсбург
Филадельфия
Б
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:48 (мск), источник: ТАСС

Задоров набрал первое очко за «Ванкувер» в матче НХЛ против бывшей команды

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу и сделал результативную передачу против «Калгари» и стал первой звездой встречи.

Калгари
Ванкувер
Анахайм
Колорадо
Вегас
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 3 декабря. «Ванкувер» в гостях со счетом 4:3 обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Куинн Хьюз (3-я минута), Сэм Лафферти (9), Илья Михеев (40), Элиас Петерссон (59). На счету Михеева также результативная передача, российского нападающего признали первой звездой матча. Голевым пасом отметился одноклубник Михеева защитник Никита Задоров. У «Калгари» отличились Микаэль Баклунд (13), Элиас Линдхольм (56, 60).

Михеев набрал 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач) в 21 матче текущего сезона. Задоров провел первый матч за «Ванкувер», защитник перешел в этот клуб из «Калгари» 1 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Ванкувер» с 33 очками в 25 играх идет вторым, «Калгари», набрав 23 очка в 24 играх, располагается на четвертой строчке. Обе команды проведут следующие матчи дома утром 6 декабря по московскому времени. «Ванкувер» примет «Нью-Джерси», «Калгари» сыграет с «Миннесотой».

В других матчах дня «Анахайм» в домашнем матче одержал волевую победу над «Колорадо» (4:3 после серии буллитов). В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков. Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 34 броска из 37. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» со счетом 4:1 на своем льду обыграл «Вашингтон». В составе победителей голевой пас на свой счет записал нападающий Иван Барбашев. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал. «Аризона» дома обыграла «Сент-Луис» (4:1).

Калгари
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Ванкувер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь