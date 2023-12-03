Задоров набрал первое очко за «Ванкувер» в матче НХЛ против бывшей команды
Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу и сделал результативную передачу против «Калгари» и стал первой звездой встречи.
ТАСС, 3 декабря. «Ванкувер» в гостях со счетом 4:3 обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Куинн Хьюз (3-я минута), Сэм Лафферти (9), Илья Михеев (40), Элиас Петерссон (59). На счету Михеева также результативная передача, российского нападающего признали первой звездой матча. Голевым пасом отметился одноклубник Михеева защитник Никита Задоров. У «Калгари» отличились Микаэль Баклунд (13), Элиас Линдхольм (56, 60).
Михеев набрал 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач) в 21 матче текущего сезона. Задоров провел первый матч за «Ванкувер», защитник перешел в этот клуб из «Калгари» 1 декабря.
В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Ванкувер» с 33 очками в 25 играх идет вторым, «Калгари», набрав 23 очка в 24 играх, располагается на четвертой строчке. Обе команды проведут следующие матчи дома утром 6 декабря по московскому времени. «Ванкувер» примет «Нью-Джерси», «Калгари» сыграет с «Миннесотой».
В других матчах дня «Анахайм» в домашнем матче одержал волевую победу над «Колорадо» (4:3 после серии буллитов). В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков. Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 34 броска из 37. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» со счетом 4:1 на своем льду обыграл «Вашингтон». В составе победителей голевой пас на свой счет записал нападающий Иван Барбашев. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал. «Аризона» дома обыграла «Сент-Луис» (4:1).