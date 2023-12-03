Овечкин не забивает уже шесть матчей в НХЛ. А как же рекорд Гретцки?

«Вашингтон» во второй раз в сезоне встречался с «Вегасом». В первом матче, прошедшем в середине ноября, кризисные «столичные» неожиданно всухую переиграли «золотых рыцарей» — 3:0.

К новой встрече «Кэпиталз» подходили с семью победами в девяти матчах. Последние две встречи «Вашингтон» также выиграл. А Александр Овечкин вплотную подобрался к фантастической отметке — 1500 очков за карьеру.

Кроме того, главный тренер «столичных» Спенсер Карбери решился на изменения, убрав Евгения Кузнецова из первого звена и поставив к капитану Дилана Строума.

«Вегас», наоборот, проиграл пять раз за последние семь матчей. Особо обидным вышло сухое поражение от «Аризоны». Тем не менее «Голден Найтс» по-прежнему с отрывом лидировали в Западной конференции и шли в числе лидеров НХЛ.

Собственно, именно «Вегас» быстро прибрал инициативу к рукам и открыл счёт в матче. На восьмой минуте Том Уилсон получил удаление. У «Вашингтона» получалось отбиваться. Голкипер «Вегаса» Логан Томпсон остановил шайбу за воротами. Её подхватил Джек Айкел и убежал в сольный прорыв по правому флангу. Войдя в зону «Кэпиталз», форвард отдал поперечную передачу на Джонатана Маршессо, форвард сместился в центр и без сопротивления нанёс бросок — Дарси Кемпер не смог выручить свою команду.

Первый период проходил по сценарию «Голден Найтс». Хоть команды не забили, но «Вегас» перебросал «Вашингтон» — 10 против пяти бросков. Ови ни разу не попал в створ. А Кузя к концу периода хромал после того, как заблокировал бросок.

Второй период несильно поменял расклады. «Голден Найтс» полностью переигрывали соперника, не позволяя «Кэпиталз» даже нанести первый бросок в матче. На 28-й минуте это принесло свои плоды.

После выброса шайбы Айкел обогнал соперников, подхватил шайбу, убежал один на один с Кемпером и без труда переиграл голкипера «столичных».

Только после этого «Кэпиталз» на какое-то время наконец «включились». Только на девятой минуте «Вашингтон» нанёс первый бросок в створ во втором периоде. Овечкин убежал в контратаку «два в один», отдал классную передачу на правый фланг на Уилсона и, хоть игрок «Вегаса» успел коснуться её, Том точно бросил — но Томпсон спас свою команду.

На 33-й минуте защитник «Кэпс» Мартин Фехервари оказался на ударной позиции. Хоккеист нанёс бросок, шайба попала прямо в голову вратарю «Вегаса» — его шлем просто упал на лёд, а судьи остановили игру. Но с Томпсоном всё было нормально.

В итоге к концу второго периода «Кэпиталз» нанесли всего девять бросков. «Рыцари» перебросали их ровно в три раза…

На старте третьего периода «Голден Найтс» продолжили давить. Иван Барбашёв отдал на Айкела — и Джек сотворил красоту! Американец ушёл за ворота «Вашингтона» и не глядя отдал передачу из-за спины — из-за ворот! — на Марка Стоуна, который в касание вбил шайбу в сетку. 3:0! 49 секунд понадобилось «Вегасу», чтобы забить в третьем периоде.

В заключительном игровом отрезке «Вашингтон» поддавил и наконец сумел размочить счёт. Дилан Строум отдал передачу с фланга в центр на Уилсона, и тот вколотил шайбу в ворота. Четвёртый гол в двух матчах у Тома.

На предпоследней минуте Маршессо оформил дубль, поразив пустые ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239927&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге «Вегас» отомстил за ноябрьское поражение и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Александр Овечкин нанёс первый и единственный бросок только в третьем периоде и не смог отличиться уже в шестом матче подряд — это повторение худшей серии для него в нынешнем сезоне. Погоня капитана «Вашингтона» за рекордом Уэйна Гретцки продолжает тормозиться. На счету Ови по-прежнему всего пять голов, два из которых — в пустые ворота. На его счету всё ещё 827 шайб в карьере, а отрыв от Гретцки — по-прежнему 67 голов.

Прорвёт ли Овечкина в этом сезоне или назад пути уже нет?

Сейчас сложно ответить наверняка.