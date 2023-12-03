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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки НХЛ из России и Латвии чуть не подрались на тренировке, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Между российским нападающим Кириллом Марченко и латвийским вратарем Элвисом Мерзликиным произошел конфликт в ходе тренировки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», сообщает журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер в соцсети Х.

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Источник: Соцсети

По информации источника, Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина, который, несмотря на серьезное падение россиянина, проехал мимо и не подумал оказать помощь. После этого Марченко подъехал к голкиперу и поговорил с ним на повышенных тонах. Произошла потасовка, хоккеистов разнял российский нападающий Дмитрий Воронков. Позднее Мерзликин принес извинения.

Марченко в «Коламбусе» играет в одной тройке с соотечественниками Воронковым и Егором Чинаховым. У 23-летнего Марченко в текущем сезоне 13 очков (7 голов и 6 передач) в 23 матчах. 29-летний Мерзликин провел 18 игр, в шести из них одержав победу.

«Коламбус» (20 очков, 25 матчей) в текущем сезоне занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе.

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