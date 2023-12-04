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01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Миннесота» обыграла «Чикаго», у Капризова результативный пас

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:1.

Миннесота
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В составе «Уайлд» дубль оформил Марко Росси, Матс Цукарелло набрал 3 (1+2) очка, еще один гол забил Мэттью Болди, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Тэйлор Реддиш.

После этого матча «Миннесота» с 20 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 14 очками — на 15-й строчке.

Миннесота
4:1
3:0, 1:0, 0:1
Чикаго
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