«Миннесота» обыграла «Чикаго», у Капризова результативный пас

В составе «Уайлд» дубль оформил Марко Росси, Матс Цукарелло набрал 3 (1+2) очка, еще один гол забил Мэттью Болди, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Тэйлор Реддиш.

После этого матча «Миннесота» с 20 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 14 очками — на 15-й строчке.