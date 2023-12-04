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04:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин оформил хет-трик в матче против «Сан-Хосе»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс».

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Источник: Reuters

Встреча проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Панарин отличился заброшенными шайбами на 9-й, 13-й и 45-й минутах матча. Россиянин довел общее число своих голов в регулярном сезоне-2023/24 до 15. На данный момент он является лучшим снайпером «Рейнджерс» в чемпионате.

Для Панарина хет-трик в матче с «Сан-Хосе» стал пятым в карьере в чемпионатах НХЛ. Ранее российскому нападающему удалось забросить по три шайбы за игру в феврале 2016 года в матче против «Рейнджерс» (5:3), когда он выступал за «Чикаго Блэкхокс», в марте 2018 года также в ворота «синерубашечников» (5:3) в период карьеры в «Коламбус Блю Джекетс», а также против «Сан-Хосе» (6:3) в декабре 2019 года и против «Каролины Харрикейнз» (6:2) в феврале 2023 года уже в составе клуба из Нью-Йорка. При этом в матче с «Каролиной» Панарин оформил покер.

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