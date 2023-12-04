Панарин оформил хет-трик в матче против «Сан-Хосе»

Для Панарина хет-трик в матче с «Сан-Хосе» стал пятым в карьере в чемпионатах НХЛ. Ранее российскому нападающему удалось забросить по три шайбы за игру в феврале 2016 года в матче против «Рейнджерс» (5:3), когда он выступал за «Чикаго Блэкхокс», в марте 2018 года также в ворота «синерубашечников» (5:3) в период карьеры в «Коламбус Блю Джекетс», а также против «Сан-Хосе» (6:3) в декабре 2019 года и против «Каролины Харрикейнз» (6:2) в феврале 2023 года уже в составе клуба из Нью-Йорка. При этом в матче с «Каролиной» Панарин оформил покер.