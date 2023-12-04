Русский гений свел Америку с ума! Панарин выдал феноменальный матч, уничтожив худшую команду НХЛ

Перед стартом очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги главное ожидание российских болельщиков было очевидно — погоня Александра Овечкина за «вечным» рекордом результативности Уэйна Гретцки. Даже этим летом сам Ови неоднократно подчеркивал: он до сих пор не верит, что сможет обогнать величайшего форварда в истории, но поклонники капитана «Вашингтона» были единодушны — годы над ним не властны и рекорд в итоге падет.

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Позади чуть меньше двух месяцев сезона, а статистика Александра Великого пока выглядит как полное разочарование — 21 матч и всего-навсего 5 шайб. Причины понятны — Овечкин все же не молодеет, а состав и игра его команды в данный момент не особо располагают к голевым подвигам. Но все мы привыкли к чудесам в исполнении Ови, а с ними пока совсем никак.

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Зато продолжают удивлять два других российских нападающих. Невероятный Никита Кучеров в субботу стал первым игроком лиги, который добрался до отметки в 40 набранных очков, и прямо сейчас именно парень из Майкопа с отрывом возглавляет список лучших бомбардиров регулярки. А в воскресенье погоню за ним продолжил удивительный Артемий Панарин.

После кардинальной летней смены имиджа, (Хлебушек сбрил свои знаменитые кудряшки, став лысым) форвард «Рейнджерс» выдал феноменальный старт сезона — он набирал очки в первых 15 матчах. Затем случилась пауза продолжительностью в три игры, но уроженец Коркино быстро вернулся на топовый график результативности. В конце ноября он выбил 5 баллов за 3 встречи, а декабрь открыл просто шедевральным матчем против «Сан-Хосе».

Источник: Кадр из трансляции

Да, соперник у «Нью-Йорка» был не самый серьезный. Точнее — самый слабый из возможных: «Шаркс» прямо сейчас замыкают турнирную таблицу НХЛ. Но концерт в исполнении Панарина от этого не стал менее ярким. Начался он с гола в большинстве — Артемий получил шайбу в любимом левом круге вбрасывания, сместился на позицию защитника и несильно бросил по воротам. Удивительно, но вратарь даже не шелохнулся, а музыкальным сопровождением к голу стал легкий звон штанги.

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Всего за первый период команды сподобились на 5 шайб, а «Рейнджерс» ушли в раздевалку ведя 3:2, ну Панарин вскоре после первого гола одобрил дубль. Теперь он очень вовремя ворвался на пятак и замкнул передачу Винсента Трочека.

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Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами, а Алексис Лафренье запорол буллит, ну, а в третьей российский гений «синерубашечников» окончательно утвердился в статусе главной звезды этой игры. Во-первых, Артемий продолжил забивать в несвойственной ему манере, снова занеся шайбу за линию с пятака. Есть хет-трик и кепки на льду «Мэдисон-сквер-гарден»!

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А во-вторых, Хлебушек набрал и четвертое очко за вечер, отдав победную передачу на Миллера. Это 19-й случай в карьере Панарина, когда он выбивает 4 балла за вечер, по этому показателю он обогнал своего давнего друга Патрика Кейна, а из действующих хоккеистов теперь уступает лишь Коннору Макдэвиду (34), Леону Драйзайтлю (24) и Никите Кучерову (24). Легенда!

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«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» по системе «вы забьете сколько сможете, мы — сколько захотим», итоговый счет — 6:5. Ну, а Артемий добрался до отметки в 35 очков в нынешней регулярки, вернулся в пятерку лучших бомбардиров сезона и по-настоящему свел с ума трибуны «Мэдисон-сквер-гарден». Самый дорогой русский в НХЛ отрабатывает свой большой контракт до последнего цента.