Америка не в силах остановить русского супермена! Кучеров продлил сумасшедшую серию, устроив праздник для друга

В понедельник в хоккейной Тампе был большой день. Шведский защитник Виктор Хедман — тот самый, что начинал в шведском «МОДО», а в начале десятых годов заезжал на 26 игр в астанинский «Барыс» — проводил свой 1000-й матч за «Лайтнинг». В истории франшизы не было ни одного другого игрока обороны с такой цифрой в биографии.

«Молнии» по традиции мощно подготовились к большому юбилею своей звезды. На раскатку перед матчем с «Далласом» все хоккеисты хозяев вышли с номером 1000 на спине (только у Хедмана был его родной 77-й), соцсети заполонили всевозможные ролики в честь скандинава, трибуны устроили заслуженные овации человеку, который стал одной из главных причин совсем недавнего приезда в штат Флорида двух Кубков Стэнли подряд.

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Вопрос был только в том, смогут ли партнеры украсить праздник Хедмана победой. В этом имелись серьезные сомнений, ведь только в воскресенье «Тампа» была разбита теми же «Старз» с кошмарным счетом 8:1. Но в составе «Лайтнинг» нашелся человек, который взял на себя организацию подарка для одного из лучших защитников в истории НХЛ. Зовут его Никита Кучеров.

До 1000-го матча в НХЛ российскому форварду еще больше 300 игр, зато прямо сейчас он является безоговорочно лучшим форвардом сильнейшей лиги Северной Америки. В том самом провальном матче со «Старз» он первым в сезоне добрался до отметки в 40 результативных баллов, а еще стал самым быстрым хоккеистом в истории «Молний», которому покорилась эта цифра — понадобилось всего-навсего 24 матча. В понедельник настоящий русский гений продолжил свою феерию.

На то, чтобы поздравить Хедмана у его русского товарища ушло меньше 8 минут. Соавторами 16-го в сезоне гола Никиты можно смело назвать хоккеистов «Далласа», которые посчитали отличной идею оставить в полном одиночестве на своем пятаке самого горячего форварда лиги. Кучеров получил передачу от Михаила Сергачева, спокойно развернулся и отправил ее мима Джейка Оттинджера. В таких моментах парень из Майкопа своих соперников не прощает.

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Прошло 11 минут, и россиянин добавил в свою копилку еще один результативный балл. Вторая голевая комбинация «Молний» вышла на загляденье — выигранное вбрасывание, оставление Кучерова за спину, передача Эрика Чернака на пятак и завершение от Энтони Сирелли. Это уже было похоже на ту «Тампу», которую все привыкли видеть в последние годы.

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Как окажется позже, после первого периода юбилейный матч Хедмана можно было заканчивать и отправляться поздравлять его дальше в ресторан. Андрей Василевский, который несколькими днями ранее получил от «Далласа» 6 шайб за 40 минут, на этот раз отразил все 25 бросков по своим воротам, а его партнеры в третьем периоде спокойно добили оппонента еще двумя голами: 4:0 — более чем достойный ответ на 1:8.

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Кучеров же теперь имеет в активе 42 очка и с запасом лидирует в гонке за «Арт Росс Трофи», у ближайшего преследователя Давида Пастрняка в активе лишь 36 баллов. Кажется, в Америке пока никто не понимает, как остановить русского супербомбардира — его результативная серия продолжается уже 10 матчей (5+14), а из 25 игр сезона он набирал очки в 20. Просто лучший!