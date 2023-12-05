Овечкин пережил жуткий позор в американской пустыне! Оставшись без друга, он оказался беспомощен и получил разгром

Матч с «Аризоной» завершал пятиматчевый выезд «Вашингтона», который можно назвать в меру удачным. «Столичные» проиграли «Сан-Хосе», уступили «Вегасу», но выиграли у «Анахайма» и «Лос-Анджелеса». Поэтому игру с «Койотами» можно было назвать ключевой в плане оценки турне, но на встречу на пятитысячной «Маллет-Арене» «Вашингтон» вышел без Евгения Кузнецова.

Челябинец остался вне состава первый раз за сезон, и эта мера была абсолютно оправданной. В матче против «Вегаса» Кузи был переведен в четвертое звено, а в конце третьего периода на площадку не выходил. Наставник команды Спенсер Карбери назвал этот шаг «психологической перезагрузкой» для Евгения, но понятно, что это лишь щадящая формулировка для российской звезды. Игрой Кузнецова очень недовольны, причем уже не первый сезон, а особенно символично, что этот матч против «Койотов» мог стать 700-м в НХЛ в карьере центрфорварда.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239929&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается капитана команды Александра Овечкина, то он оформил ассистентский дубль в позапрошлом матче с «Дакс», но в пяти из шести предыдущих матчей очков не набирал. Встречи с «Койотс» для Овечкина можно считать знаковыми, поскольку его самый знаменитый гол — так называемый «гол из-за уха» или The Goal — был забит в первом же сезоне в НХЛ именно в ворота «Койотов». Увы, нынче совсем другие времена, и у Овечкина не появилось повода отпраздновать встречу со своими «клиентами».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239945&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За 19 минут игрового времени Овечкин сделал 3 броска в створ, заработал «-1» по показателю полезности и не набрал очков. Более того, его игра в обороне, и без того небезупречная, вызвала большие вопросы. Уже к концу первого периода счет был 5:0 в пользу «Койотов» и ловить «Вашингтону» в этом матче было уже нечего.

«Ужас в пустыне», — так озаглавил отчет по матчу известный блог про «Вашингтон» Russian Machine Never Breaks.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239946&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а «Аризоне» стоит отдать должное. Команда, играющая на смешном стадионе, и пережившая все 33 несчастья, одержала пять побед подряд и претендует на то, чтобы попасть в плей-офф.