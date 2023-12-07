Кучеров подобен Овечкину. Русский форвард становится лучшим в мире

Если бы известные и популярные цитаты, лозунги, фразеологизмы и пословицы нужно было «раскидать» по клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), то нынешнему составу «Тампа-Бэй Лайтнинг» подошло бы высказывание «Месть — это блюдо, которое подают холодным». Если его перефразировать в отношении «молний», то выйдет «Месть — это блюдо, которое подают на льду». Так банда Джона Купера поступила совсем недавно в игре против «Даллас Старз», закрыв унизительное поражение со счетом 1:8 уверенной и сухой победой со счетом 4:0.

Далее по списку у «Лайтнинг» оказались «Питтсбург Пингвинз». Перед тем самым фиаско в Далласе «молнии» как раз уступили «пингвинам» (2:4). И то поражение тоже стоит отнести к ряду унизительных. Даже издевательских. «Тампа» не просто упустила преимущество с 2:0 после первого периода, но и пропустила от вратаря команды соперника! Тот гол Тристана Джарри стал поистине легендарным и историческим — по крайней мере, для «Питтсбурга».

Повторить подобный трюк «пингвинам» в новой очной встрече хоккеисты «Тампы» уже не дали. Более того — подопечные Майка Салливана буквально выстрадали хотя бы один гол в игре с «молниями» и сделали это всего лишь за 53 секунды до конца основного времени матча. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский уверенно шел на свой второй подряд «сухарь», но в концовке допустил обидную оплошность. Россиянин не смог обработать шайбу за своими воротами, и его мгновенно накрыл Сидни Кросби, отпасовавший Джейку Гюнцелю. Тот кое-как выстрелил уже по пустым воротам, но даже так не попадал в створ. Ему помог Ник Пол — форвард «Тампы» оказался на пути шайбы и срезал ее в свои владения. А ведь Василевский был так близко к своему 34-му шатауту в карьере в НХЛ! Ну, и лучшие в мире ошибаются.

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К слову о лучших. Таковым становится и Никита Кучеров. Естественно, среди полевых игроков. Да, звание самого крутого хоккеиста планеты крепко держится за Коннором Макдэвидом, которому в скорости и технике, пожалуй, нет равных. Но Макдэвид — игрок из разряда талантливых, одаренных, что, конечно, не обесценивает его заслуг. Кучеров же спортсмен, который сделал себя лучшим сам путем постоянных тренировок и непрекращающегося самосовершенствования. Спросите любого товарища и одноклубника Никиты, и каждый скажет, что Куч никогда не дает себе послаблений и всегда усердно занимается, пытаясь улучшить то, что и так доведено до высшего класса.

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А это касается и великолепного по силе и точности броска россиянина, его передач и умения видеть площадку так, что у форварда «Лайтнинг» всегда имеется минимум 3 отличных варианта продолжения атаки и превращения ее в гол. Достаточно посмотреть на влияние Кучерова на результативность всей команды. Если посчитать все сезоны Никиты в чемпионатах НХЛ (за исключением дебютного) и вычесть число голов «молний» в сезоне, когда россиянин пропустил огромное количество игр из-за перенесенной операции в сезоне-2021/22, то процент его вклада в заброшенные шайбы команды только лишь за счет результативных передач составит более 20!

В текущем сезоне Никита еще больше вынуждает (в хорошем смысле) всех говорить именно о результативности. Россиянин уверенно лидирует в списке бомбардиров чемпионата и после 26 матчей имеет в своем активе 44 очка (17+27). Этот показатель является лучшим среди всех крайних фовардов 21 века по итогам первых 26 матчей с начала «регулярок». Если он далее продолжит идти по такому графику, то к концу сезона с запасом превзойдет свой же рекорд по очкам в одной «регулярке», который также является лучшим за всю историю лиги среди всех россиян. Что-что, а рекорды Куч переписывает в огромных количествах.

Даже сегодня, отметившись голевой передачей, Никита установил новый рекорд в истории «Тампы» по продолжительности ассистентской серии. 11 матчей с результативными пасами подряд — столько не было ни у кого за все время существования франшизы.

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Кстати, о рекордах, результативности и значении Кучерова для команды. В этом же он очень напоминает Александра Овечкина. «Вашингтон Кэпиталз» нельзя представить без Ови. «Тампу» без Кучерова — в принципе тоже. Да, «молниям» приходилось играть без российского нападающего, но его вклад в командные действия неоценим. Это подтверждают факты, описанные выше. Кроме того, бросается в глаза и функционал Кучерова при игре в большинстве.

По реализации «лишнего» «Тампа» уже традиционно является одной из лучшей во всей лиге. Кучеров при этом все чаще играет в обеих спецбригадах. Как и Овечкин, Никита во время розыгрыша численного преимущества в большинстве случаев не покидает площадку. Его отличие от Ови лишь в том, что «Лайтнинг» добиваются успеха, а нынешние «Кэпиталз» реализуют большинство только по праздникам.

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Ну и, конечно же, бросок Кучерова. Уан-таймер и Овечкин — это ведь уже слова синонимы. Но и у Никиты выстрел будь здоров. Как по силе, так и по точности. Об этом говорит и положение россиянина в снайперской гонке сезона. С 17 голами Куч делит второе место во всей лиге. Что уж говорить, если сам Никита — пусть в шутку — говорит, что пытается не уступать в этих компонентах.

«Я лидирую в сезоне НХЛ по броскам в створ? Не знаю, что сказать. Пытаюсь быть Ови», — сказал Никита журналистам после матча с «Питтсбургом».

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То ли еще будет. По прогнозам, форвард «Тампы» пробьет отметку в 50 заброшенных шайб. Верим в успех россиянина.