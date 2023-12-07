Деньги с аукциона «Вашингтона» пойдут на строительство катка имени Овечкина

На аукционе выставлены подписанные свитера, шайбы и таблички с автографами Овечкина с матча «Кэпиталз» против «Коламбус Блю Джекетс», который прошел 21 марта. Тогда клуб провел церемонию чествования россиянина, в декабре 2022 года обошедшего Горди Хоу и вышедшего на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Сообщается, что вырученные средства будут использованы для строительства катка в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне в рамках проекта «Наследие Алекса Овечкина». Место абудет определено позднее.