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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Деньги с аукциона «Вашингтона» пойдут на строительство катка имени Овечкина

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» объявил на сайте о проведении благотворительного аукциона, средства от которого пойдут на строительство катка имени Александра Овечкина.

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Источник: Reuters

На аукционе выставлены подписанные свитера, шайбы и таблички с автографами Овечкина с матча «Кэпиталз» против «Коламбус Блю Джекетс», который прошел 21 марта. Тогда клуб провел церемонию чествования россиянина, в декабре 2022 года обошедшего Горди Хоу и вышедшего на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Сообщается, что вырученные средства будут использованы для строительства катка в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне в рамках проекта «Наследие Алекса Овечкина». Место абудет определено позднее.

«Я считаю, что важно развивать хоккей в этом регионе. Очевидно, что дети и их родители любят хоккей. Для меня очень важно построить здесь больше катков», — сказал Овечкин.

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