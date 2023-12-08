«Тебе платят за голы». Овечкин проводит худший сезон в карьере

Поклонники российского хоккея и персональные фанаты Александра Овечкина возлагали большие надежды на нынешний сезон НХЛ. Перед началом турнира форварду оставалось забить 72 шайбы до рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Но за 22 игры начавшегося сезона Овечкин отличился лишь пять раз и выдал худший старт за всю свою карьеру.

При этом на первые строчки рейтингов НХЛ уже поднимаются другие русские звезды — Никита Кучеров и Артемий Панарин. «Лента.ру» — подробнее об успехах и неудачах российских хоккеистов на старте сезона в сильнейшей лиге мира.

Крах Ови

38-летний Овечкин находится уже в солидном даже по хоккейным меркам возрасте, однако еще в прошлом сезоне он разрывал НХЛ и с 42 шайбами попал в топ-10 лучших снайперов регулярного чемпионата. Ови в принципе ни разу в карьере не опускался ниже отметки в 24 гола, правда, произошло это в сильно усеченном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/2021. Теперь же россиянин рискует установить новый антирекорд, несмотря на то что матчей будет почти в два раза больше.

При этом несколько собственных антирекордов по другим показателям Овечкин в этом сезоне уже побил. В матче с «Лос-Анджелес Кингс» форвард провел на площадке всего 13 минут и 49 секунд, прежде россиянин не получал так мало игрового времени в рамках одной встречи. В поединке против «Оттава Сенаторс» нападающий впервые в карьере не нанес ни одного броска в створ ворот, кроме того, россиянин приближается к личному рекорду по длительности безголевой серии, установленному еще в 2017 году. Тогда Овечкин не забрасывал шайб в 10 матчах подряд, сейчас таких игр семь. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, причиной слабой результативности Александра является психология.

Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане. Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше. Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Гретцки. Вячеслав Фетисов

Невыразительная игра Овечкина сказалась и на результатах команды. Сейчас «Вашингтон» занимает десятое место в таблице Восточной конференции и находится за пределами зоны плей-офф, в которую попадают восемь лучших команд. 5 декабря столичный клуб со счетом 0:6 проиграл «Аризоне Койотс». Последний раз «Вашингтон» терпел настолько крупное поражение пять лет назад — в октябре 2018 года от «Нью-Джерси Дэвилс». Сам Овечкин сохраняет спокойствие и убеждает всех, что совершенно не думает о рекорде Гретцки. Хотя верится в это с трудом.

Успехи Кучерова

Пока главный россиянин в истории НХЛ буксует, чудеса результативности демонстрирует его соотечественник из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Форвард с 17 голами находится на втором месте в списке лучших снайперов сезона, с 27 передачами делит лидерство с двумя хоккеистами в споре лучших ассистентов, а 44 набранных за результативность очка позволяют ему уверенно возглавлять бомбардирскую гонку. Особенно урожайным для Кучерова получился ноябрь: девять голов и 19 передач принесли россиянину звание первой звезды месяца. Успехами форварда восхищаются все: от болельщиков и журналистов до главного тренера «Тампы» Джона Купера.

В этой лиге много отличных игроков. Я имею в виду лучших в мире. Но я думаю, что прямо сейчас, спустя около 20 матчей сезона, вы должны поставить Кучерова на вершину горы. Он играет на элитном уровне. Это все, что я могу сказать. Джон Купер главный тренер «Тампа-Бэй»

На данный момент Кучеров в лидерах регулярки НХЛ по общему количеству бросков в створ, у него их 126. По признанию самого форварда, он равняется на Овечкина, который за карьеру более шести тысяч раз потревожил вратарей соперников и является лучшим в истории по этому показателю. Правда, в нынешнем сезоне Ови попал в створ лишь 81 раз. Кучеров же переписал сразу несколько рекордов. После победы над «Питтсбургом» 7 декабря у россиянина самая длительная серия матчей с результативными передачами в истории клуба. Сейчас таких игр 11. Кроме того, он побил рекорд по набранным очкам в стартовых 26 встречах регулярного чемпионата НХЛ для всех крайних нападающих лиги в XXI веке.

Несмотря на стабильную и сверхрезультативную игру своего лидера, «Тампа» идет по турниру неровно и удачные матчи чередует с неудачными. В Восточной конференции команда занимает лишь шестую позицию, но в плей-офф пока попадает. Если команда без приключений доберется до игр навылет, но точно будет в списке главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли. Кучеров же получит шанс в третий раз в карьере стать обладателем престижного трофея.

Рекорды Панарина

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ Артемий Панарин, зарабатывающий 12,5 миллиона долларов в год, в нынешнем сезоне полностью оправдывает затраченные на него средства. Россиянин с 16 голами находится в топ-5 лучших снайперов и с 37 очками занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Практически каждый матч с участием Панарина превращается в его сольный концерт: он радует болельщиков красивыми шайбами и сумасшедшими передачами, помогая «Рейнджерс» одерживать победы. Очень довольны и партнеры россиянина, для которых тот в промышленных масштабах сооружает голевые моменты.

Он суперзвезда. Иногда его игру невозможно описать словами. Не могу быть более счастливым, имея его в нашей команде. Мика Зибанеджад игрок «Нью-Йорк Рейнджерс»

В нынешнем сезоне Панарин установил несколько клубных рекордов. Форвард стал первым игроком «рейнджеров» в XXI веке, которому удалось отличиться в девяти домашних встречах подряд, он также обновил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона, таких матчей в активе россиянина 15. Клуб Панарина уверенно идет по турниру и возглавляет таблицу Восточной конференции. Последний раз «рейнджеры» брали Кубок Стэнли в 1994 году, в нынешнем сезоне команда как никогда готова прервать долгую череду лет без трофеев.

Летом прошлого года Панарин рассказал о наличии у него обсессивно-компульсивного расстройства, которое проявляется в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях. Для борьбы с ним форвард полностью отказался от соцсетей и теперь пользуется кнопочным мобильным телефоном. Исключений Артемий не делает даже для командного чата: всю необходимую информацию сотрудники «Рейнджерс» до него доносят персонально посредством звонков или СМС-сообщений. Однако такой информационный аскетизм дает потрясающие результаты, и теперь Панарина называют одним из главных претендентов на звание MVP (самого ценного игрока) по итогам регулярного чемпионата.

Вопросы к Капризову

Один и самых талантливых хоккеистов России последних лет Кирилл Капризов в 2020-м ярко ворвался в НХЛ, в дебютном сезоне в составе «Миннесота Уайлд» получил приз лучшему новичку лиги, а затем пробил гроссмейстерскую отметку в 100 набранных очков в «регулярке», установив клубный рекорд. После этого от Капризова ожидают яркого перформанса не только в каждом сезоне, но и в каждом матче. В нынешней же «регулярке» россиянин этих ожиданий пока не оправдывает.

В активе Кирилла скромные для него восемь голов в первых 23 матчах и гораздо менее скромные 15 передач. В последних трех матчах россиянин отличился дважды, что помогло немного остудить его критиков, которых в этом сезоне у форварда хватает. Один из них — главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон, который несколько раз жестко проходился по своей главной звезде.

Нам нужно больше от многих ребят. Самые дорогие игроки, Капризов и Болди, играют заурядно? Вы правы, на 100 процентов правы. Нам платят большие деньги, чтобы мы тренировали, играли, и мы должны давать результат. Тебе платят за голы. Дин Эвасон главный тренер «Миннесоты»

Критика тренера пошла на пользу как самому Капризову, так и всей команде. «Миннесота» выиграла четыре последних матча, три из которых с разницей в три шайбы и больше. Россиянин же в этих играх сделал «2 плюс 3» по системе «гол плюс пас». Удачная серия помогла «Уайлд» немного поправить турнирное положение, но команда все еще находится на 11-м месте на Западе за пределами зоны плей-офф. В число явных претендентов на Кубок Стэнли «Миннесоту» никто не включает, а вот Капризов всегда находится в списке претендентов на личные награды. Пока россиянин от них очень далек.